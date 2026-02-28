1 марта в рамках 24 тура Бундеслиги состоится встреча соседей по турнирной таблице – «Айнтрахт» примет «Фрайбург». Команды разделяют всего два очка (31 против 33), а значит матч напрямую влияет на борьбу за еврокубковые позиции. Обе команды регулярно забивают, но при этом имеют проблемы в обороне, что может сказаться на характере встречи.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы уступили «Баварии» (2:3) в прошлом туре, но вновь подтвердили свою результативность – команда забивает уже в 10 матчах Бундеслиги подряд. В последних 5 играх у «Айнтрахта» 7 голов, однако и 9 пропущенных мячей – оборона не справляется со стабильным давлением соперников. Йонатан Буркардт остается ключевой фигурой в атаке (11 голов в 18 матчах).

«Фрайбург»

«Фрайбург» идет на одну строчку выше и обыграл «Боруссию М» (2:1) в последнем туре. При этом команда не отличается высокой результативностью – всего 4 гола за 5 последних матчей (0.80 за игру). Оборона выглядит немного стабильнее, но также допускает ошибки – 6 пропущенных за 5 встреч. Главный бомбардир – Винченцо Грифо (10 голов в 35 матчах).

Факты о командах:

«Айнтрахт»

8 место: 31 очко после 23 туров

Забивает в 10 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 7 из 9 последних очных матчей

«Фрайбург»

7 место: 33 очка после 23 туров

Забивает «Айнтрахту» в 5 последних очных матчах

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах против «Айнтрахта»

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Фрайбург»

Обе команды находятся рядом в таблице и демонстрируют схожие показатели по результатам, однако «Айнтрахт» выглядит более стабильно в атаке. Серия из 10 матчей с забитыми мячами и проблемы «Фрайбурга» в последних выездных играх могут сыграть ключевую роль. При этом оборона хозяев регулярно допускает ошибки, что повышает вероятность обмена голами.

Рекомендованные ставки: