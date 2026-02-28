Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Айнтрахт» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.63

28 февраля 2026 9:41
Айнтрахт - Фрайбург
01 мар. 2026, воскресенье 19:30 | Германия. Бундеслига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Обе забьют — да
Сделать ставку

1 марта в рамках 24 тура Бундеслиги состоится встреча соседей по турнирной таблице – «Айнтрахт» примет «Фрайбург». Команды разделяют всего два очка (31 против 33), а значит матч напрямую влияет на борьбу за еврокубковые позиции. Обе команды регулярно забивают, но при этом имеют проблемы в обороне, что может сказаться на характере встречи.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы уступили «Баварии» (2:3) в прошлом туре, но вновь подтвердили свою результативность – команда забивает уже в 10 матчах Бундеслиги подряд. В последних 5 играх у «Айнтрахта» 7 голов, однако и 9 пропущенных мячей – оборона не справляется со стабильным давлением соперников. Йонатан Буркардт остается ключевой фигурой в атаке (11 голов в 18 матчах).

«Фрайбург»

«Фрайбург» идет на одну строчку выше и обыграл «Боруссию М» (2:1) в последнем туре. При этом команда не отличается высокой результативностью – всего 4 гола за 5 последних матчей (0.80 за игру). Оборона выглядит немного стабильнее, но также допускает ошибки – 6 пропущенных за 5 встреч. Главный бомбардир – Винченцо Грифо (10 голов в 35 матчах).

Факты о командах:

«Айнтрахт»

  • 8 место: 31 очко после 23 туров
  • Забивает в 10 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних очных матчей

«Фрайбург»

  • 7 место: 33 очка после 23 туров
  • Забивает «Айнтрахту» в 5 последних очных матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах против «Айнтрахта»

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Фрайбург»

Обе команды находятся рядом в таблице и демонстрируют схожие показатели по результатам, однако «Айнтрахт» выглядит более стабильно в атаке. Серия из 10 матчей с забитыми мячами и проблемы «Фрайбурга» в последних выездных играх могут сыграть ключевую роль. При этом оборона хозяев регулярно допускает ошибки, что повышает вероятность обмена голами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.63
  • Тотал больше 2.0

1.63
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Фрайбург Айнтрахт
Другие прогнозы
28.02.2026
16:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Спартак К - Ротор
Победа «Спартака» из Костромы
28.02.2026
16:00
2.10
Турция. Суперлига, 24 тур
Коджаэлиспор - Бешикташ
Победа «Бешикташа»
28.02.2026
17:00
1.48
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив - Пари НН
Победа «Локомотива»
28.02.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер - Хайденхайм
Обе забьют — да
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.55
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм - Санкт-Паули
Победа «Хоффенхайма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 