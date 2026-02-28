1 марта в рамках 28 тура Премьер-лиги Англии состоится лондонское дерби, в котором «Арсенал» примет «Челси». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 61 очком, в то время как «Челси» занимает 5 место с 45 баллами. Обе команды находятся в хорошей форме и регулярно набирают очки, что делает предстоящую встречу одной из центральных в туре.

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к дерби после уверенной победы над «Тоттенхэмом» (4:1). Команда не проигрывает в 5 последних матчах чемпионата и обладает лучшей разницей мячей в лиге. На отрезке последних 5 игр «канониры» забили 14 голов и пропустили лишь 4, демонстрируя высокую эффективность в атаке и надежность в обороне.

«Челси»

«Челси» также демонстрирует стабильные результаты: команда не проигрывает в 6 последних матчах АПЛ и забивает в 12 турах подряд. В последних 5 играх «синие» отличились 10 раз, но при этом пропускают уже в 5 матчах подряд, что говорит о проблемах в обороне на фоне неплохой реализации впереди.

Факты о командах:

«Арсенал»

1 место: 61 очко после 28 туров

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем: 2.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Челси»

5 место: 45 очков после 27 туров

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 12 матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Арсенал» – «Челси»

Обе команды демонстрируют высокую результативность на текущем отрезке, однако «Арсенал» выглядит более сбалансированным коллективом, особенно на своем поле. Учитывая стабильность хозяев и их успешную серию в очных встречах, преимущество в дерби можно отдать лидеру чемпионата.

Рекомендованные ставки: