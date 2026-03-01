Введите ваш ник на сайте
«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.49

01 марта 2026 10:19
Фулхэм - Тоттенхэм
01 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.49
Победа «Фулхэма» с форой 0
Сделать ставку

1 марта 2026 года в 17:00 состоится поединок 19-го тура АПЛ. Нас ждет очередная вариация лондонского дерби – противостояние Западной части британской столицы с Северной. В гости к «Фулхэму» пожалует «Тоттенхэм».

«Фулхэм»

«Дачники» – это про стабильность. Команда Марку Силвы закрепилась в аккурат в середине таблицы. «Фулхэм» не особо претендует на еврокубки, но и не принимает участие в борьбе за выживание. Параллельным курсом «коттерджеры» не стесняются отбирать очки у больших команд вроде «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Последние три игры:

  • Сандерленд – Фулхэм 1:3
  • Сток Сити – Фулхэм 1:2 (кубок Англии)
  • Манчестер Сити – Фулхэм 3:0

«Тоттенхэм»

Дебют Игора Тудора у руля «шпор», мягко говоря, не удался. «Тоттенхэм» не впечатлил в The North London Derby и влетел «Арсеналу» 1:4. Перед хорватом стоит задача сохранить прописку в АПЛ. Такие времена – даже финансово запакованный «Тоттенхэм» может спикировать в Чемпионшип.

Последние три игры:

  • Тоттенхэм – Арсенал 1:4
  • Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0

Очные встречи

  • Тоттенхэм – Фулхэм 1:2
  • Фулхэм – Тоттенхэм 2:0
  • Тоттенхэм – Фулхэм 1:1

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Тоттенхэм»

«Шпоры» пребывают в затяжном кризисе. У команды из Северного Лондона переполнен лазарет, а имеющиеся футболисты не особо слушают нового тренера… Печальная картина в преддверии визита на «Крейвен Коттедж», где «Тоттенхэм» не может выиграть последние три года.

Прогноз: победа «Фулхэма» с форой 0, коэффициент – 1,49. Прогноз на счет – 2:1.

1.49
Победа «Фулхэма» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Фулхэм
18+
