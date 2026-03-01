1 марта 2026 года в 17:00 состоится поединок 19-го тура АПЛ. Нас ждет очередная вариация лондонского дерби – противостояние Западной части британской столицы с Северной. В гости к «Фулхэму» пожалует «Тоттенхэм».

«Фулхэм»

«Дачники» – это про стабильность. Команда Марку Силвы закрепилась в аккурат в середине таблицы. «Фулхэм» не особо претендует на еврокубки, но и не принимает участие в борьбе за выживание. Параллельным курсом «коттерджеры» не стесняются отбирать очки у больших команд вроде «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Последние три игры:

Сандерленд – Фулхэм 1:3

Сток Сити – Фулхэм 1:2 (кубок Англии)

Манчестер Сити – Фулхэм 3:0

«Тоттенхэм»

Дебют Игора Тудора у руля «шпор», мягко говоря, не удался. «Тоттенхэм» не впечатлил в The North London Derby и влетел «Арсеналу» 1:4. Перед хорватом стоит задача сохранить прописку в АПЛ. Такие времена – даже финансово запакованный «Тоттенхэм» может спикировать в Чемпионшип.

Последние три игры:

Тоттенхэм – Арсенал 1:4

Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0

Очные встречи

Тоттенхэм – Фулхэм 1:2

Фулхэм – Тоттенхэм 2:0

Тоттенхэм – Фулхэм 1:1

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Тоттенхэм»

«Шпоры» пребывают в затяжном кризисе. У команды из Северного Лондона переполнен лазарет, а имеющиеся футболисты не особо слушают нового тренера… Печальная картина в преддверии визита на «Крейвен Коттедж», где «Тоттенхэм» не может выиграть последние три года.

Прогноз: победа «Фулхэма» с форой 0, коэффициент – 1,49. Прогноз на счет – 2:1.