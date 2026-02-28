Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.75

28 февраля 2026 8:21
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
01 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
«Манчестер Юнайтед» с форой (-1)
Сделать ставку

1 марта в 28 туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас». Хозяева идут в топ-4: у команды 48 очков после 27 туров и серия из 10 матчей без поражений в лиге. «Кристал Пэлас» располагается на 13 месте с 35 очками, но тоже выглядит устойчиво: команда регулярно забивает и в последних турах стала надежнее в обороне. Матч важен обеим сторонам: «Юнайтед» нужно удерживать позиции в зоне Лиги чемпионов, а «Пэлас» стремится закрепиться в середине таблицы.

«Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» набрал ход и подтверждает статус команды верхней части таблицы. Победа над «Эвертоном» (1:0) стала логичным продолжением беспроигрышной серии, а ключевая черта текущего отрезка – стабильность в атаке: в 15 последних матчах АПЛ команда неизменно забивает. На дистанции последних 5 игр у «Манчестер Юнайтед» 10 голов, то есть в среднем 2.00 за матч, при этом оборона тоже не идеальна – 5 пропущенных за тот же период.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» подходит к выезду в хорошем настроении после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0), а чуть раньше команда уверенно сыграла и в еврокубковом матче (2:0 со «Зриньски»). Главная тенденция – «Пэлас» забивает практически стабильно: голы есть в 9 матчах подряд, а в АПЛ – в 6 последних турах. При этом оборона стала более организованной: в последних 5 играх всего 4 пропущенных мяча (0.80 за матч).

Факты о командах:

«Манчестер Юнайтед»

  • 4 место: 48 очков после 27 туров
  • Не проигрывает в 10 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 15 последних матчах АПЛ и в 16 матчах подряд во всех недавних играх по текущей выборке
  • В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Кристал Пэлас»

  • 13 место: 35 очков после 27 туров
  • Забивает в 9 матчах подряд, в АПЛ – в 6 последних турах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

По вводным это встреча команды с более высоким классом и стабильной атакой против соперника, который научился держать структуру и тоже регулярно забивает. «Манчестер Юнайтед» выглядит фаворитом за счет турнирной мотивации и домашнего статуса, но «Кристал Пэлас» способен удержаться в игре за счет дисциплины и текущей формы обороны.

Рекомендованные ставки:

  • «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5

1.85
«Манчестер Юнайтед» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед
18+
