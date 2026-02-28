1 марта в 26 туре Ла Лиги «Валенсия» примет «Осасуну». Хозяева ведут борьбу за сохранение прописки и занимают 16 место с 26 очками, тогда как гости располагаются на 9 позиции с 33 баллами и находятся в хорошей форме. «Осасуна» подходит к матчу после победы над «Реалом» (2:1) и не проигрывает уже 6 туров чемпионата Испании.

«Валенсия»

«Валенсия» уступила «Вильярреалу» (1:2) в прошлом туре Ла Лиги. Команда нестабильна в обороне – в последних 5 матчах пропущено 8 мячей. При этом дома «летучие мыши» регулярно набирают очки и не проигрывают в 6 из 8 последних матчей чемпионата Испании на своем поле.

«Осасуна»

«Осасуна» находится на хорошем ходу и демонстрирует уверенную игру впереди. Команда забила 9 голов в последних 5 матчах Ла Лиги, а Анте Будимир остается ключевой фигурой атаки. Несмотря на пропущенные мячи в 8 из 10 последних встреч, гости компенсируют это высокой результативностью.

Факты о командах:

«Валенсия»

16 место: 26 очков после 25 туров

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Забивает в 17 из 19 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Осасуна»

9 место: 33 очка после 25 туров

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Валенсия» – «Осасуна»

Хозяева мотивированы борьбой за выживание, однако текущая форма «Осасуны» выглядит более стабильной. С учетом результативности гостей и проблем «Валенсии» в обороне, гости способны как минимум не уступить в этой встрече.

Рекомендованные ставки: