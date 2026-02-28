Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 2.25

28 февраля 2026 9:44
Валенсия - Осасуна
01 мар. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 26 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Осасуна с форой (0)
Сделать ставку

1 марта в 26 туре Ла Лиги «Валенсия» примет «Осасуну». Хозяева ведут борьбу за сохранение прописки и занимают 16 место с 26 очками, тогда как гости располагаются на 9 позиции с 33 баллами и находятся в хорошей форме. «Осасуна» подходит к матчу после победы над «Реалом» (2:1) и не проигрывает уже 6 туров чемпионата Испании.

«Валенсия»

«Валенсия» уступила «Вильярреалу» (1:2) в прошлом туре Ла Лиги. Команда нестабильна в обороне – в последних 5 матчах пропущено 8 мячей. При этом дома «летучие мыши» регулярно набирают очки и не проигрывают в 6 из 8 последних матчей чемпионата Испании на своем поле.

«Осасуна»

«Осасуна» находится на хорошем ходу и демонстрирует уверенную игру впереди. Команда забила 9 голов в последних 5 матчах Ла Лиги, а Анте Будимир остается ключевой фигурой атаки. Несмотря на пропущенные мячи в 8 из 10 последних встреч, гости компенсируют это высокой результативностью.

Факты о командах:

«Валенсия»

  • 16 место: 26 очков после 25 туров
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 17 из 19 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Осасуна»

  • 9 место: 33 очка после 25 туров
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Валенсия» – «Осасуна»

Хозяева мотивированы борьбой за выживание, однако текущая форма «Осасуны» выглядит более стабильной. С учетом результативности гостей и проблем «Валенсии» в обороне, гости способны как минимум не уступить в этой встрече.

Рекомендованные ставки:

  • Осасуна с форой (0) – коэффициент 2.25
  • Тотал больше 2

2.25
Осасуна с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Осасуна Валенсия
Другие прогнозы
28.02.2026
16:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Спартак К - Ротор
Победа «Спартака» из Костромы
28.02.2026
16:00
2.10
Турция. Суперлига, 24 тур
Коджаэлиспор - Бешикташ
Победа «Бешикташа»
28.02.2026
17:00
1.48
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив - Пари НН
Победа «Локомотива»
28.02.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер - Хайденхайм
Обе забьют — да
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.55
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм - Санкт-Паули
Победа «Хоффенхайма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 