1 марта в 26 туре Ла Лиги «Валенсия» примет «Осасуну». Хозяева ведут борьбу за сохранение прописки и занимают 16 место с 26 очками, тогда как гости располагаются на 9 позиции с 33 баллами и находятся в хорошей форме. «Осасуна» подходит к матчу после победы над «Реалом» (2:1) и не проигрывает уже 6 туров чемпионата Испании.
«Валенсия»
«Валенсия» уступила «Вильярреалу» (1:2) в прошлом туре Ла Лиги. Команда нестабильна в обороне – в последних 5 матчах пропущено 8 мячей. При этом дома «летучие мыши» регулярно набирают очки и не проигрывают в 6 из 8 последних матчей чемпионата Испании на своем поле.
«Осасуна»
«Осасуна» находится на хорошем ходу и демонстрирует уверенную игру впереди. Команда забила 9 голов в последних 5 матчах Ла Лиги, а Анте Будимир остается ключевой фигурой атаки. Несмотря на пропущенные мячи в 8 из 10 последних встреч, гости компенсируют это высокой результативностью.
Факты о командах:
«Валенсия»
- 16 место: 26 очков после 25 туров
- Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
- Забивает в 17 из 19 последних матчей
- В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
«Осасуна»
- 9 место: 33 очка после 25 туров
- Не проигрывает в 6 последних матчах
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Валенсия» – «Осасуна»
Хозяева мотивированы борьбой за выживание, однако текущая форма «Осасуны» выглядит более стабильной. С учетом результативности гостей и проблем «Валенсии» в обороне, гости способны как минимум не уступить в этой встрече.
Рекомендованные ставки:
- Осасуна с форой (0) – коэффициент 2.25
- Тотал больше 2