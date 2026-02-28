Введите ваш ник на сайте
«Сассуоло» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.73

28 февраля 2026 9:18
Сассуоло - Аталанта
01 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 27 тур
1 марта в рамках 27 тура Серии А «Сассуоло» примет «Аталанту». Хозяева идут на 9 месте с 35 очками и продолжают борьбу за зону еврокубков. «Аталанта» расположилась на 7 позиции (45 очков) и находится в отличной форме, выиграв три последних матча чемпионата, включая победу над «Наполи» (2:1). Обе команды демонстрируют результативную игру, что делает встречу потенциально открытой.

«Сассуоло»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Вероной» (3:0). В последних пяти турах «Сассуоло» забил 9 мячей (в среднем 1.80 за игру), но при этом пропустил 7. Главной атакующей силой остается Доменико Берарди (7 голов в 17 матчах). Несмотря на стабильность в атаке, оборона регулярно допускает ошибки – в среднем 1.40 пропущенных за игру.

«Аталанта»

Гости на подъеме: победы над «Наполи» (2:1) и успех в Лиге чемпионов против «Боруссии Д» (4:1) подтверждают высокий уровень текущей формы. Джанлука Скамакка (10 голов) ведет за собой атаку, а команда в среднем забивает 2.00 мяча за матч на отрезке из последних пяти игр. При этом «Аталанта» пропускает в трех матчах подряд, что говорит о возможных шансах хозяев в атаке.

Факты о командах:

«Сассуоло»

  • 9 место: 35 очков после 26 туров
  • 9 голов в последних 5 матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено
  • Победа 3:0 над «Вероной» в прошлом туре
  • Победа в последней очной встрече (3:0)

«Аталанта»

  • 7 место: 45 очков после 26 туров
  • 3 победы подряд в Серии А
  • В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Аталанта»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и регулярно забивают. «Сассуоло» силен дома, но «Аталанта» демонстрирует более высокий уровень игры и стабильность в результатах. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и статистику последних матчей, можно ожидать результативную игру с обменом голами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.73
  • Тотал больше 2.5

Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Аталанта Сассуоло
