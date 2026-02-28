1 марта в рамках 27 тура Серии А «Сассуоло» примет «Аталанту». Хозяева идут на 9 месте с 35 очками и продолжают борьбу за зону еврокубков. «Аталанта» расположилась на 7 позиции (45 очков) и находится в отличной форме, выиграв три последних матча чемпионата, включая победу над «Наполи» (2:1). Обе команды демонстрируют результативную игру, что делает встречу потенциально открытой.

«Сассуоло»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Вероной» (3:0). В последних пяти турах «Сассуоло» забил 9 мячей (в среднем 1.80 за игру), но при этом пропустил 7. Главной атакующей силой остается Доменико Берарди (7 голов в 17 матчах). Несмотря на стабильность в атаке, оборона регулярно допускает ошибки – в среднем 1.40 пропущенных за игру.

«Аталанта»

Гости на подъеме: победы над «Наполи» (2:1) и успех в Лиге чемпионов против «Боруссии Д» (4:1) подтверждают высокий уровень текущей формы. Джанлука Скамакка (10 голов) ведет за собой атаку, а команда в среднем забивает 2.00 мяча за матч на отрезке из последних пяти игр. При этом «Аталанта» пропускает в трех матчах подряд, что говорит о возможных шансах хозяев в атаке.

Факты о командах:

«Сассуоло»

9 место: 35 очков после 26 туров

9 голов в последних 5 матчах

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено

Победа 3:0 над «Вероной» в прошлом туре

Победа в последней очной встрече (3:0)

«Аталанта»

7 место: 45 очков после 26 туров

3 победы подряд в Серии А

В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Аталанта»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и регулярно забивают. «Сассуоло» силен дома, но «Аталанта» демонстрирует более высокий уровень игры и стабильность в результатах. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и статистику последних матчей, можно ожидать результативную игру с обменом голами.

Рекомендованные ставки: