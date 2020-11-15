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Расписание матчей
Словения - Косово
Словения - Косово: обзор матча 15 ноября 2020
Словения
15.11.2020, воскресенье, 22:45
, группа C3, 5 тур
2 : 1
Завершен
Косово
63'
Я. Куртич
90+3'
Й. Иличич (П)
58'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Косово
Конец матча
Замена
Н. Коутер
️️️️
Й. Иличич
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
А. Ррахмани
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Иличич
90'
+3
90'
+1
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Э. Жегрова
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
З. Ловрич
87'
84'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Б. Бериша
71'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Х. Криэциу
Замена
А. Шпорар
️️️️
Х. Вучкич
68'
Желтая карточка
М. Мевля
64'
ГОЛ! 1:1!
Я. Куртич
Пас отдал
П. Стоянович
63'
58'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
Пас отдал
Б. Бериша
Второй тайм
45'
Желтая карточка
М. Войвода
16'
Желтая карточка
Б. Бериша
Желтая карточка
З. Ловрич
9'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Харис Вучкич
АП
7
Йосип Иличич
ЦФ
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
6
Анель Рашкай
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Словения
16
Матьяж Розман
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Нино Коутер
ЦП
19
Кенан Байрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
18
Флорент Хасани
ЦФ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-4-1-1
12
Белец
3
Балковец
17
Мевля
4
Блажич
20
Стоянович
8
Ловрич
22
Ветрих
14
Куртич
20
Богар
7
Вучкич
7
Иличич
4-1-2-2-1
1
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
2
Хадергьонай
6
Криэциу
14
Бериша
6
Рашкай
10
Жегрова
23
Бериша
18
Мурики
7
Иличич
5
Коутер
5
Коутер
7
Иличич
8
Ловрич
13
Чрнигой
13
Чрнигой
8
Ловрич
7
Вучкич
9
Шпорар
9
Шпорар
7
Вучкич
6
Криэциу
20
Кастрати
20
Кастрати
6
Криэциу
23
Бериша
11
Рашани
11
Рашани
23
Бериша
10
Жегрова
18
Хасани
18
Хасани
10
Жегрова
Остались в запасе
Словения
Косово
16
Матьяж Розман
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
16
Матьяж Розман
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Словения - Косово
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Стожице
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