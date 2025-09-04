Введите ваш ник на сайте
Швейцария – Косово: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

04 сентября 2025 9:59
Швейцария - Косово
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Перейти в онлайн матча
5 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле состоится поединок пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Швейцарии и Косово. Обе команды в отличной форме, демонстрируют результативный футбол и активно претендуют на лидерство в своей группе. Болельщиков ожидает яркое противостояние с высокой вероятностью результативного сценария.

Швейцария

Сборная Швейцарии демонстрирует качественную и атакующую игру. За последние пять матчей команда забила 14 голов, в том числе по четыре мяча в ворота США и Мексики, что свидетельствует о мощной реализации и разнообразии в атаке. В обороне, однако, остаются проблемы – в тех же пяти встречах пропущено 7 голов, а в четырeх матчах команда позволяла сопернику отличиться минимум один раз. Несмотря на это, швейцарцы одержали три победы подряд, а в каждом из этих матчей забивали минимум трижды, что подчeркивает стабильную результативность. В домашних матчах Швейцария традиционно выступает уверенно и будет стремиться использовать фактор своего поля.

Косово

Сборная Косово – одна из самых ярких команд европейской квалификации. Команда выиграла восемь матчей подряд, при этом забила в них 24 мяча, что составляет в среднем по 3 гола за игру. Косовары обыграли Исландию дважды, а также уверенно прошли Армению и Коморские острова в товарищеских матчах. В атаке Косово действует мощно и разнообразно, но оборона нередко даeт сбои – шесть пропущенных мячей за последние пять встреч, а в четырeх из них команда обязательно пропускала. Несмотря на это, нападение косовской сборной компенсирует огрехи сзади, благодаря чему команда не знает поражений на протяжении длительной серии.

Факты о командах:

Швейцария

  • Победа в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает минимум 3 мяча в каждом из 3 последних матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Косово

  • Победа в 8 последних матчах
  • В среднем: 3.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
100% (3)
0% (0)
4
Забитых мячей
4
1.33
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Отбор ЧЕ-2024, 9 тур
Швейцария
1 : 1
18.11.2023
Косово
Отбор ЧЕ-2024, 5 тур
Косово
2 : 2
09.09.2023
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
1 : 1
29.03.2022
Косово

Прогноз на матч Швейцария – Косово

Обе команды подходят к матчу в отличной форме, демонстрируя агрессивную игру в атаке и уязвимость в обороне. Швейцария действует более организованно на домашнем поле, но Косово имеет внушительную победную серию, подкреплeнную высокой результативностью. При таком раскладе велика вероятность увидеть обмен голами и результативный матч. Исход встречи может решиться в мелочах, но атакующий потенциал обеих сборных предполагает зрелищную игру с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал Косово больше 1 – коэффициент 2.10

Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Косово Швейцария
Рекомендуем
