5 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле состоится поединок пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Швейцарии и Косово. Обе команды в отличной форме, демонстрируют результативный футбол и активно претендуют на лидерство в своей группе. Болельщиков ожидает яркое противостояние с высокой вероятностью результативного сценария.

Швейцария

Сборная Швейцарии демонстрирует качественную и атакующую игру. За последние пять матчей команда забила 14 голов, в том числе по четыре мяча в ворота США и Мексики, что свидетельствует о мощной реализации и разнообразии в атаке. В обороне, однако, остаются проблемы – в тех же пяти встречах пропущено 7 голов, а в четырeх матчах команда позволяла сопернику отличиться минимум один раз. Несмотря на это, швейцарцы одержали три победы подряд, а в каждом из этих матчей забивали минимум трижды, что подчeркивает стабильную результативность. В домашних матчах Швейцария традиционно выступает уверенно и будет стремиться использовать фактор своего поля.

Косово

Сборная Косово – одна из самых ярких команд европейской квалификации. Команда выиграла восемь матчей подряд, при этом забила в них 24 мяча, что составляет в среднем по 3 гола за игру. Косовары обыграли Исландию дважды, а также уверенно прошли Армению и Коморские острова в товарищеских матчах. В атаке Косово действует мощно и разнообразно, но оборона нередко даeт сбои – шесть пропущенных мячей за последние пять встреч, а в четырeх из них команда обязательно пропускала. Несмотря на это, нападение косовской сборной компенсирует огрехи сзади, благодаря чему команда не знает поражений на протяжении длительной серии.

Факты о командах:

Швейцария

Победа в 3 последних матчах

В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает минимум 3 мяча в каждом из 3 последних матчей

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Косово

Победа в 8 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 8 матчах подряд

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч Швейцария – Косово

Обе команды подходят к матчу в отличной форме, демонстрируя агрессивную игру в атаке и уязвимость в обороне. Швейцария действует более организованно на домашнем поле, но Косово имеет внушительную победную серию, подкреплeнную высокой результативностью. При таком раскладе велика вероятность увидеть обмен голами и результативный матч. Исход встречи может решиться в мелочах, но атакующий потенциал обеих сборных предполагает зрелищную игру с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: