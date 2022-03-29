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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - Косово
Швейцария - Косово: обзор матча 29 марта 2022
Швейцария
29.03.2022, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Косово
61'
Ж. Лотомба
52'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Косово
90'
+3
Желтая карточка
И. Дрешевич
90'
+1
Замена
Т. Домджони
️️️️
М. Рашица
Замена
А. Зекири
️️️️
Н. Окафор
81'
76'
Замена
Б. Фазлийи
️️️️
Ф. Лосаж
76'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
В. Бериша
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Шакири
75'
68'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
Б. Идризи
68'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
З. Битики
Замена
Р. Родригес
️️️️
К. Мбабу
63'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Г. Джака
63'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Гавранович
63'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Н. Эльведи
63'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лотомба
Пас отдал
К. Мбабу
61'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
30'
Желтая карточка
В. Мурики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Швейцария
21
Давид фон Бальмус
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
22
Астрит Селмани
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кобель
26
Лотомба
4
Эльведи
18
Джемерт
2
Мбабу
10
Джака
14
Цубер
15
Соу
23
Шакири
19
Гавранович
23
Окафор
4-2-3-1
1
Мурич
15
Войвода
4
Криезиу
2
Хадергьонай
13
Ррахмани
19
Лосаж
14
Бериша
7
Рашица
22
Идризи
7
Битики
18
Мурики
2
Мбабу
13
Родригес
13
Родригес
2
Мбабу
4
Эльведи
20
Фрай
20
Фрай
4
Эльведи
10
Джака
8
Фройлер
8
Фройлер
10
Джака
23
Шакири
11
Штеффен
11
Штеффен
23
Шакири
23
Окафор
14
Зекири
14
Зекири
23
Окафор
19
Гавранович
7
Эмболо
7
Эмболо
19
Гавранович
22
Идризи
5
Дрешевич
5
Дрешевич
22
Идризи
19
Лосаж
8
Фазлийи
8
Фазлийи
19
Лосаж
14
Бериша
8
Муслия
8
Муслия
14
Бериша
7
Рашица
0
Домджони
0
Домджони
7
Рашица
7
Битики
10
Жегрова
10
Жегрова
7
Битики
Остались в запасе
Швейцария
Косово
21
Давид фон Бальмус
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
22
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
21
Давид фон Бальмус
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
22
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Швейцария - Косово
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
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Австрия
3 : 1
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