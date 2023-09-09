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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Косово - Швейцария
Косово - Швейцария: обзор матча 09 сентября 2023
Косово
09.09.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 5 тур
2 : 2
Завершен
Швейцария
65'
В. Мурики
90+4'
В. Мурики
14'
Р. Фройлер
79'
А. Ррахмани (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Швейцария
ГОЛ! 2:2!
В. Мурики
Пас отдал
М. Кореница
90'
+4
Желтая карточка
М. Войвода
90'
+2
84'
Замена
Д. Соу
️️️️
Р. Фройлер
84'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Д. Шакири
Замена
М. Кореница
️️️️
М. Рашица
81'
Желтая карточка
А. Ррахмани
79'
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Ррахмани
Пас отдал
Р. Фройлер
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Ф. Лосаж
68'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
М. Рашица
65'
63'
Замена
С. Иттен
️️️️
З. Амдуни
63'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Варгас
Замена
Э. Красники
️️️️
Б. Бериша
54'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
В. Бериша
46'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Б. Фазлийи
46'
Желтая карточка
Ф. Лосаж
42'
Желтая карточка
Ф. Алити
39'
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фройлер
Пас отдал
Э. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
14
Валон Бериша
ЦП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
0
Исмаил Бека
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
17
Эрмал Красники
ЛВ
8
Флоран Муслия
ЦП
7
Алтин Зекири
ЦП
22
Меритон Кореница
АП
10
Эдон Жегрова
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
14
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Дан Ндой
ПВ
19
Седрик Иттен
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
4-3-2-1
1
Мурич
23
Пакярада
13
Ррахмани
3
Алити
15
Войвода
14
Бериша
19
Лосаж
8
Фазлийи
23
Бериша
7
Рашица
18
Мурики
4-2-1-2-1
1
Зоммер
17
Фернандес
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
23
Шакири
17
Варгас
10
Амдуни
19
Лосаж
2
Хадергьонай
2
Хадергьонай
19
Лосаж
8
Фазлийи
8
Муслия
8
Муслия
8
Фазлийи
7
Рашица
22
Кореница
22
Кореница
7
Рашица
23
Бериша
17
Красники
17
Красники
23
Бериша
14
Бериша
10
Жегрова
10
Жегрова
14
Бериша
8
Фройлер
15
Соу
15
Соу
8
Фройлер
17
Варгас
11
Ндой
11
Ндой
17
Варгас
10
Амдуни
19
Иттен
19
Иттен
10
Амдуни
23
Шакири
23
Окафор
23
Окафор
23
Шакири
Остались в запасе
Косово
Швейцария
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
0
Исмаил Бека
ЦЗ
7
Алтин Зекири
ЦП
10
Арбер Зенели
ЛВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
14
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
0
Исмаил Бека
ЦЗ
7
Алтин Зекири
ЦП
10
Арбер Зенели
ЛВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
14
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Косово - Швейцария
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
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0 : 3
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