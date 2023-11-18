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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швейцария - Косово
Швейцария - Косово: обзор матча 18 ноября 2023
Швейцария
18.11.2023, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 9 тур
1 : 1
Завершен
Косово
47'
Р. Варгас
82'
М. Хысени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Косово
87'
Замена
К. Хайризи
️️️️
К. Зиба
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Шакири
84'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
Э. Джемерт
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Хысени
Пас отдал
М. Войвода
Желтая карточка
Д. Закария
76'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Варгас
75'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Н. Окафор
75'
73'
Замена
М. Хысени
️️️️
Ф. Хадергьонай
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Фройлер
66'
66'
Замена
М. Кореница
️️️️
Б. Бериша
Желтая карточка
Г. Джака
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. Варгас
47'
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
Э. Рашани
46'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
З. Битики
29'
Желтая карточка
Э. Рашани
17'
Желтая карточка
З. Битики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
(К)
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Косово
12
Висар Бекай
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
3
Фидан Алити
(К)
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
7
Зимер Битики
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Флоран Муслия
ЦП
14
Кендрим Зиба
ЦП
4
Илир Красники
ЦП
Главный тренер
Ален Жиресс
Швейцария
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Дан Ндой
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
Косово
16
Кенан Хакшихамза
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
3
Крешник Хайризи
ЦЗ
17
Эрмал Красники
ЛВ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
7
Алтин Зекири
ЦП
22
Меритон Кореница
АП
18
Альбан Айдини
ЦФ
19
Мухамет Хысени
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
19
Гарсия
5
Аканджи
4
Эльведи
18
Джемерт
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
17
Варгас
23
Шакири
23
Окафор
4-3-3
12
Бекай
15
Войвода
3
Алити
2
Хадергьонай
5
Деллова
8
Муслия
14
Зиба
4
Красники
23
Бериша
7
Битики
11
Рашани
18
Джемерт
15
Угринич
15
Угринич
18
Джемерт
8
Фройлер
20
Эбишер
20
Эбишер
8
Фройлер
23
Шакири
11
Штеффен
11
Штеффен
23
Шакири
17
Варгас
11
Ндой
11
Ндой
17
Варгас
23
Окафор
10
Амдуни
10
Амдуни
23
Окафор
7
Битики
20
Кастрати
20
Кастрати
7
Битики
14
Зиба
3
Хайризи
3
Хайризи
14
Зиба
11
Рашани
7
Зекири
7
Зекири
11
Рашани
23
Бериша
22
Кореница
22
Кореница
23
Бериша
2
Хадергьонай
19
Хысени
19
Хысени
2
Хадергьонай
Остались в запасе
Швейцария
Косово
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
16
Кенан Хакшихамза
ВР
19
Флорьян Лосаж
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
18
Альбан Айдини
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
16
Кенан Хакшихамза
ВР
19
Флорьян Лосаж
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
18
Альбан Айдини
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Швейцария - Косово
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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