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  • Косово – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Косово – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

7 июня, 19:50
Косово
07.06.2026, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Андорра
41' И. Альварес (АГ) 53' А. Ррахмани (П) 78' В. Матоши
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
12
Висар Бекай
ВР
4
Илир Красники
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
13
Dion Gallapeni
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
19
Линдон Эмерллаху
ОП
10
Леон Авдуллаху
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
11
Фисник Аслани
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
15
M. San Nicolas
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
2
Biel Borra Font
ЦЗ
23
Ot Remolins Planes
ЦП
8
Pau Klaus Babot Müller
ЦП
4
Éric Izquierdo
ЦП
20
G. Sola
ЦФ
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Косово
16
Altin Gjokaj
ВР
25
Ron Raçi
ЦЗ
20
Велдин Ходжа
ОП
5
Весел Демаку
ОП
0
Вальмир Матоши
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
14
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Андорра
1
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
3
M. Vales
ЦЗ
18
J. Rubio
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
5
Alex Cornella Molins
ЦЗ
11
Уго Феррейра
ОП
17
A. Rodrigo Tapia
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
16
Ицан Фернандес
ЦФ
10
Гийоме Лопес
ЦФ
21
Nil Linares Boutarfass
ЦФ
4-2-1-3
12
Бекай
4
Красники
21
Хайдари
13
15
Войвода
19
Эмерллаху
10
Авдуллаху
22
Яшари
9
Ррахмани
7
11
Аслани
4-3-3
12
Альварес
15
22
Оливера
2
19
Гиллен
23
8
4
7
Мартинес
9
Куку
20
21
Хайдари
25
25
21
Хайдари
19
Эмерллаху
20
Ходжа
20
Ходжа
19
Эмерллаху
10
Авдуллаху
5
Демаку
5
Демаку
10
Авдуллаху
11
Аслани
0
Матоши
0
Матоши
11
Аслани
7
23
Фазлийи
23
Фазлийи
7
15
Войвода
6
Реджбечай
6
Реджбечай
15
Войвода
22
Яшари
17
Красники
17
Красники
22
Яшари
9
Ррахмани
14
Шабанхаджай
14
Шабанхаджай
9
Ррахмани
23
3
3
23
2
18
18
2
15
5
5
15
4
11
Феррейра
11
Феррейра
4
7
Мартинес
17
17
7
Мартинес
20
10
Лопес
10
Лопес
20
9
Куку
21
21
9
Куку
Остались в запасе
Косово
Андорра
16
Altin Gjokaj
ВР
Главный тренер
Франко Фода
1
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
16
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
16
Altin Gjokaj
ВР
Остались в запасе
1
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
16
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Косово - Андорра
1
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8

Смотреть прямую трансляцию Косово против Андорры, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Косово – Андорра

Косово – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Андорра Косово
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