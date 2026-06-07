07.06.2026, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Составы команд
Косово
Косово
4-2-1-3
12
Бекай
4
Красники
21
Хайдари
13
15
Войвода
19
Эмерллаху
10
Авдуллаху
22
Яшари
9
Ррахмани
7
11
Аслани
4-3-3
12
Альварес
15
22
Оливера
2
19
Гиллен
23
8
4
7
Мартинес
9
Куку
20
21
Хайдари
25
25
21
Хайдари
19
Эмерллаху
20
Ходжа
20
Ходжа
19
Эмерллаху
10
Авдуллаху
5
Демаку
5
Демаку
10
Авдуллаху
11
Аслани
0
Матоши
0
Матоши
11
Аслани
7
23
Фазлийи
23
Фазлийи
7
15
Войвода
6
Реджбечай
6
Реджбечай
15
Войвода
22
Яшари
17
Красники
17
Красники
22
Яшари
9
Ррахмани
14
Шабанхаджай
14
Шабанхаджай
9
Ррахмани
23
3
3
23
2
18
18
2
15
5
5
15
4
11
Феррейра
11
Феррейра
4
7
Мартинес
17
17
7
Мартинес
20
10
Лопес
10
Лопес
20
9
Куку
21
21
9
Куку
Остались в запасе
Косово
Андорра
16
Altin Gjokaj
ВР
Главный тренер
Франко Фода
1
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
16
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
16
Altin Gjokaj
ВР
Остались в запасе
1
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
16
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Косово - Андорра
1
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
Смотреть прямую трансляцию Косово против Андорры, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»