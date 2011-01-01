Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Манчестер Сити
Результаты
€ 1 млрд
Манчестер Сити - результаты матчей
Манчестер
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Этихад Стэдиум
Сайт:
http://www.mancity.com/
Тренер:
Энцо Мареска
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Англия. Премьер-лига. 2026/2027
Суперкубок Англии. 2026
Англия. Кубок. 2025/2026
Англия. Кубок лиги. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Англия. Премьер-лига. 2025/2026
Клубный чемпионат мира. 2025
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Англия. Премьер-лига. 2024/2025
Суперкубок Англии. 2024
Товарищеские матчи. 2024
Англия. Кубок. 2023/2024
Клубный чемпионат мира. 2023
Англия. Кубок лиги. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Суперкубок УЕФА. 2023
Англия. Премьер-лига. 2023/2024
Суперкубок Англии. 2023
Товарищеские матчи. 2023
Англия. Кубок. 2022/2023
Англия. Кубок лиги. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Англия. Премьер-лига. 2022/2023
Суперкубок Англии. 2022
Товарищеские матчи. 2022
Англия. Кубок. 2021/2022
Англия. Кубок лиги. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Англия. Премьер-лига. 2021/2022
Суперкубок Англии. 2021
Англия. Премьер-лига. 2020/2021
Англия. Кубок. 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Англия. Кубок лиги. 2020/2021
Англия. Кубок. 2019/2020
Англия. Кубок лиги. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Англия. Премьер-лига. 2019/2020
Суперкубок Англии. 2019
Англия. Кубок. 2018/2019
Англия. Кубок лиги. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Англия. Премьер-лига. 2018/2019
Суперкубок Англии. 2018
Международный кубок чемпионов. 2018
Англия. Кубок. 2017/2018
Англия. Кубок Лиги. 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Англия. Премьер-лига. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2017
Международный кубок чемпионов. 2017
Англия. Кубок. 2016/2017
Англия. Кубок Лиги. 2016/2017
Лига чемпионов. 2016/2017
Англия. Премьер-лига. 2016/2017
Англия. Кубок. 2015/2016
Англия. Кубок Лиги. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Англия. Премьер-лига. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Англия. Кубок. 2014/2015
Англия. Кубок Лиги. 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Англия. Премьер-Лига. 2014/2015
Суперкубок Англии. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Англия. Кубок. 2013/2014
Англия. Кубок Лиги. 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Англия. Премьер-Лига. 2013/2014
Audi Cup. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Англия. Кубок. 2012/2013
Англия. Кубок Лиги. 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Англия. Премьер-Лига. 2012/2013
Суперкубок Англии. 2012
Товарищеские матчи. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Англия. Кубок Лиги. 2011/2012
Англия. Кубок. 2011/2012
Англия. Кубок Лиги. Плей-офф 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Англия. Премьер-Лига. 2011/2012
Суперкубок Англии. 2011
Англия. Кубок. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 3-й раунд 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Англия. Премьер-Лига. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Англия. Кубок. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2009/2010
Англия. Кубок. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Премьер-лига. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Англия. Премьер-лига. 2008/2009
Англия. Премьер-лига. 2007/2008
13.09 | 18:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
05.09 | 17:00
Манчестер Сити
1 : 0
Ковентри
28.08 | 22:00
Кристал Пэлас
1 : 4
Манчестер Сити
23.08 | 16:00
Манчестер Сити
2 : 1
Борнмут
Главные новости
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
6
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
7
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+