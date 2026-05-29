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  • «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

«Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

29 мая, 16:50
Нафтан
29.05.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Торпедо-БелАЗ
21' И. Руцкий 29' В. Побудей 36' А. Французов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
6
Кирилл Адамович
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
97
Василий Чернявский
ПВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
68
Danila Zhulpa
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Нафтан
16
Aleksandr Titov
ВР
71
Александр Наумович
ВР
24
Илья Селезнев
ОП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
70
Салиу Тиуне
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЛЗ
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
16
Грэйт Агбо
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Харитонович
42
Джон
3
Костомаров
5
Лебедев
14
Федоренко
6
Адамович
9
Яковлев
53
Гаджиев
97
Чернявский
8
Латыхов
11
Пранович
3-4-1-2
1
Игнатович
19
Руцкий
22
Баранок
13
Залеский
68
7
Быков
2
Бамба
6
Премудров
30
Побудей
89
Французов
99
Лисакович
5
Лебедев
24
Селезнев
24
Селезнев
5
Лебедев
9
Яковлев
70
Тиуне
70
Тиуне
9
Яковлев
97
Чернявский
25
25
97
Чернявский
7
Быков
20
Мартьянов
20
Мартьянов
7
Быков
99
Лисакович
3
Перович
3
Перович
99
Лисакович
2
Бамба
3
Чаговец
3
Чаговец
2
Бамба
89
Французов
16
Агбо
16
Агбо
89
Французов
Остались в запасе
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
16
Aleksandr Titov
ВР
71
Александр Наумович
ВР
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Остались в запасе
16
Aleksandr Titov
ВР
71
Александр Наумович
ВР
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Статистика матча Нафтан - Торпедо-БелАЗ
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Торпедо-БелАЗ», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»

«Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Нафтан
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