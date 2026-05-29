29.05.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
3-1-1-3-2
13
Харитонович
42
Джон
3
Костомаров
5
Лебедев
14
Федоренко
6
Адамович
9
Яковлев
53
Гаджиев
97
Чернявский
8
Латыхов
11
Пранович
3-4-1-2
1
Игнатович
19
Руцкий
22
Баранок
13
Залеский
68
7
Быков
2
Бамба
6
Премудров
30
Побудей
89
Французов
99
Лисакович
5
Лебедев
24
Селезнев
24
Селезнев
5
Лебедев
9
Яковлев
70
Тиуне
70
Тиуне
9
Яковлев
97
Чернявский
25
25
97
Чернявский
7
Быков
20
Мартьянов
20
Мартьянов
7
Быков
99
Лисакович
3
Перович
3
Перович
99
Лисакович
2
Бамба
3
Чаговец
3
Чаговец
2
Бамба
89
Французов
16
Агбо
16
Агбо
89
Французов
Остались в запасе
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
16
Aleksandr Titov
ВР
71
Александр Наумович
ВР
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Остались в запасе
16
Aleksandr Titov
ВР
71
Александр Наумович
ВР
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Статистика матча Нафтан - Торпедо-БелАЗ
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Торпедо-БелАЗ», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»