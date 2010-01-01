Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Ислочь
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо-Брест
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|13:00
|Слуцк
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Шахтер
|26 тур
|18 октября, вторник
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Витебск
|25 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Динамо
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|24 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Гомель
|23 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|БАТЭ
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Днепр
|21 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Белшина
|1:3
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|3 сентября, суббота
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Славия-Мозырь
|19 тур
|26 августа, пятница
|18:00
|Арсенал
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|19 августа, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Минск
|2 тур
|12 августа, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|4:0
|Энергетик-БГУ
|16 тур
|6 августа, суббота
|17:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:2
|Неман
|15 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Ислочь
|14 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|4 июля, понедельник
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Слуцк
|9 тур
|29 июня, среда
|20:00
|Гомель
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|12 тур
|25 июня, суббота
|19:00
|Шахтер
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|17 июня, пятница
|20:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|28 мая, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:4
|Динамо
|8 тур
|13 мая, пятница
|20:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|БАТЭ
|7 тур
|7 мая, суббота
|15:00
|Днепр
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|6 тур
|30 апреля, суббота
|13:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Белшина
|5 тур
|23 апреля, суббота
|15:00
|Славия-Мозырь
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|4 тур
|16 апреля, суббота
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Арсенал
|3 тур
|9 апреля, суббота
|19:30
|Минск
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|3 апреля, воскресенье
|15:00
|Энергетик-БГУ
|3:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|19 марта, суббота
|16:00
|Неман
|2:0
|Торпедо-БелАЗ