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    Торпедо-БелАЗ - результаты

    Город Жодино
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://www.torpedo-belaz.by/
    Стадион Торпедо
    Тренер Дмитрий Молош
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Ислочь 3:0 Торпедо-БелАЗ
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо-Брест
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 13:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
    26 тур
    		18 октября, вторник 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск
    25 тур
    		14 октября, пятница 15:00 Динамо 2:2 Торпедо-БелАЗ
    24 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Гомель
    23 тур
    		1 октября, суббота 17:00 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
    22 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Днепр
    21 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:00 Белшина 1:3 Торпедо-БелАЗ
    20 тур
    		3 сентября, суббота 18:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия-Мозырь
    19 тур
    		26 августа, пятница 18:00 Арсенал 1:2 Торпедо-БелАЗ
    18 тур
    		19 августа, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
    2 тур
    		12 августа, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Энергетик-БГУ
    16 тур
    		6 августа, суббота 17:30 Торпедо-БелАЗ 2:2 Неман
    15 тур
    		16 июля, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Ислочь
    14 тур
    		10 июля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 0:1 Торпедо-БелАЗ
    13 тур
    		4 июля, понедельник 20:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Слуцк
    9 тур
    		29 июня, среда 20:00 Гомель 1:0 Торпедо-БелАЗ
    12 тур
    		25 июня, суббота 19:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
    11 тур
    		17 июня, пятница 20:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
    10 тур
    		28 мая, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 3:4 Динамо
    8 тур
    		13 мая, пятница 20:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 БАТЭ
    7 тур
    		7 мая, суббота 15:00 Днепр 0:1 Торпедо-БелАЗ
    6 тур
    		30 апреля, суббота 13:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Белшина
    5 тур
    		23 апреля, суббота 15:00 Славия-Мозырь 2:2 Торпедо-БелАЗ
    4 тур
    		16 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Арсенал
    3 тур
    		9 апреля, суббота 19:30 Минск 1:0 Торпедо-БелАЗ
    17 тур
    		3 апреля, воскресенье 15:00 Энергетик-БГУ 3:1 Торпедо-БелАЗ
    1 тур
    		19 марта, суббота 16:00 Неман 2:0 Торпедо-БелАЗ
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