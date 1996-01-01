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    Торпедо-БелАЗ - расписание

    Город Жодино
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://www.torpedo-belaz.by/
    Стадион Торпедо
    Тренер Дмитрий Молош
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    5 тур
    		22 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ Ислочь
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    6 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Славия-Мозырь Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    7 тур
    		5 мая, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Слуцк
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    8 тур
    		12 мая, пятница 00:00 БАТЭ Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    9 тур
    		19 мая, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Нафтан
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    10 тур
    		24 мая, среда 00:00 Неман Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    11 тур
    		2 июня, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Шахтер
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    12 тур
    		9 июня, пятница 00:00 Гомель Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    13 тур
    		23 июня, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    14 тур
    		1 июля, суббота 00:00 Минск Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    15 тур
    		6 июля, четверг 00:00 Торпедо-БелАЗ Динамо
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    16 тур
    		4 августа, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    17 тур
    		11 августа, пятница 00:00 Сморгонь Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    18 тур
    		18 августа, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Белшина
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    20 тур
    		1 сентября, пятница 00:00 Ислочь Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    21 тур
    		15 сентября, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Славия-Мозырь
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    22 тур
    		22 сентября, пятница 00:00 Слуцк Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    23 тур
    		29 сентября, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ БАТЭ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    24 тур
    		6 октября, пятница 00:00 Нафтан Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    25 тур
    		20 октября, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Неман
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    26 тур
    		27 октября, пятница 00:00 Шахтер Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    27 тур
    		3 ноября, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Гомель
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    28 тур
    		10 ноября, пятница 00:00 Энергетик-БГУ Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    29 тур
    		25 ноября, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ Минск
    Белоруссия. Высшая лига 2023
    30 тур
    		2 декабря, суббота 00:00 Динамо Торпедо-БелАЗ
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