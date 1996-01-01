Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
Белоруссия. Высшая лига 2023
|5 тур
|22 апреля, суббота
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|Ислочь
|6 тур
|29 апреля, суббота
|17:00
|Славия-Мозырь
|Торпедо-БелАЗ
|7 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Слуцк
|8 тур
|12 мая, пятница
|00:00
|БАТЭ
|Торпедо-БелАЗ
|9 тур
|19 мая, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Нафтан
|10 тур
|24 мая, среда
|00:00
|Неман
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|2 июня, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Шахтер
|12 тур
|9 июня, пятница
|00:00
|Гомель
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Энергетик-БГУ
|14 тур
|1 июля, суббота
|00:00
|Минск
|Торпедо-БелАЗ
|15 тур
|6 июля, четверг
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Динамо
|16 тур
|4 августа, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Динамо-Брест
|17 тур
|11 августа, пятница
|00:00
|Сморгонь
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|18 августа, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Белшина
|20 тур
|1 сентября, пятница
|00:00
|Ислочь
|Торпедо-БелАЗ
|21 тур
|15 сентября, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Славия-Мозырь
|22 тур
|22 сентября, пятница
|00:00
|Слуцк
|Торпедо-БелАЗ
|23 тур
|29 сентября, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|БАТЭ
|24 тур
|6 октября, пятница
|00:00
|Нафтан
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|20 октября, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Неман
|26 тур
|27 октября, пятница
|00:00
|Шахтер
|Торпедо-БелАЗ
|27 тур
|3 ноября, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Гомель
|28 тур
|10 ноября, пятница
|00:00
|Энергетик-БГУ
|Торпедо-БелАЗ
|29 тур
|25 ноября, суббота
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Минск
|30 тур
|2 декабря, суббота
|00:00
|Динамо
|Торпедо-БелАЗ