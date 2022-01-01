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Главная
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Торпедо-БелАЗ
Состав
€ 5,28 млн
Торпедо-БелАЗ - состав команды
Жодино
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Торпедо
Сайт:
http://www.torpedo-belaz.by/
Тренер:
Денис Каролик
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Игнатович Сергей
Вра
34
€ 0.25 млн
25
Юрасов Тимофей
Вра
23
€ 0.075 млн
96
Мелько Владислав
Защ
22
€ 0.25 млн
66
Агеев Арсений
Защ
22
€ 0.25 млн
19
Руцкий Илья
Защ
26
€ 0.25 млн
13
Залеский Алексей
Защ
32
€ 0.25 млн
3
Чаговец Евгений
Защ
28
€ 0.2 млн
20
Мартьянов Григорий
Защ
24
€ 0.125 млн
88
Михайрин Матвей
Защ
21
€ 0.05 млн
4
Манаев Владимир
Защ
22
€ 0.05 млн
18
Корзун Никита
Пол
31
€ 0.45 млн
10
Шукуров Алимардон
Пол
27
€ 0.35 млн
10
Шарковский Тимофей
Пол
22
€ 0.3 млн
30
Побудей Вадим
Пол
31
€ 0.3 млн
7
Быков Артем
Пол
34
€ 0.3 млн
68
Жульпа Данила
Пол
22
€ 0.2 млн
6
Премудров Кирилл
Пол
34
€ 0.15 млн
2
Бамба Мохамед
Пол
21
€ 0.125 млн
27
Гаевой Максим
Пол
24
€ 0.1 млн
22
Баранок Захар
Пол
20
-
21
Roman Zheleznyy
Пол
-
14
Mikhail Ladutko
Пол
-
14
Teymur Çaryýev
Пол
-
68
Danila Zhulpa
Пол
-
11
Ломовицкий Александр
Нап
28
€ 0.3 млн
29
Альфред Стивен
Нап
29
€ 0.25 млн
9
Петросян Греник
Нап
24
€ 0.175 млн
28
Юсов Дмитрий
Нап
33
€ 0.175 млн
89
Французов Александр
Нап
22
€ 0.15 млн
21
Киселев Вадим
Нап
21
€ 0.125 млн
8
Будько Максим
Нап
22
€ 0.075 млн
16
Агбо Грэйт
Нап
20
-
15
Скавыш Максим
Нап
36
-
12
Pedro Acacio
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 14, нападающих: 10
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