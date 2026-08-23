Матч 19 тура чемпионата Беларуси между жодинским «Торпедо-БелАЗ» и могилевским «Днепром» пройдет 24 августа 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо». Хозяева находятся в верхней половине таблицы (девятое место, 23 очка), но подходят к игре на фоне трeх поражений подряд. Гости расположились строчкой ниже (пятнадцатое место, 13 очков) и не могут победить в пяти последних матчах чемпионата. При этом в очных встречах преимущество на стороне «Торпедо-БелАЗ» – он не проигрывает «Днепру» в восемнадцати из двадцати последних игр. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые традиционно доминируют над соперником, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию и воспользоваться кризисом фаворита?

Кто победит в матче

«Торпедо-БелАЗ» имеет подавляющее преимущество в очных встречах с «Днепром» – команда не проигрывает в восемнадцати из двадцати последних матчей и забивает в девяти из одиннадцати последних игр против этого соперника. Однако текущая форма хозяев оставляет желать лучшего: три поражения подряд, а в среднем за последние пять матчей они забивают всего 1,00 гола, пропуская 1,60. В последнем туре «Торпедо-БелАЗ» потерпел разгром от «Динамо Минск» (0:4), а до этого уступил «Динамо Брест» (0:1) и вылетел из Кубка Беларуси, проиграв «Днепру» (1:2). Тем не менее домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником должны помочь хозяевам прервать свою неудачную серию и взять три очка.

«Днепр Могилев» подходит к игре с противоположными настроениями – команда не выигрывает в пяти последних матчах чемпионата, но при этом забивает в пяти из семи последних встреч, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. Это говорит о том, что гости умеют создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Днепра» уязвима: в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи последних матчах. В личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» статистика удручающая – всего восемь побед в 38 матчах, и в последней очной встрече (Кубок Беларуси, июль 2026) они одержали победу со счeтом 2:1, что может придать им уверенности. Однако в чемпионате гости выступают нестабильно, и на выезде им будет сложно прервать доминирование хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на плохую форму «Торпедо-БелАЗ», его подавляющее преимущество в очных встречах и домашняя поддержка делают его фаворитом. Однако «Днепр» способен забить, а хозяева пропускают в трeх последних матчах, что создаeт предпосылки для обоюдной игры. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая прервeт серию поражений обеих команд и устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 38 очных матчах «Торпедо-БелАЗ» одержал 17 побед, «Днепр» – 8, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в восемнадцати из двадцати последних игр против «Днепра», что говорит о тотальном доминировании. Однако в текущем сезоне команды обменялись победами: в Кубке Беларуси «Днепр» обыграл «Торпедо-БелАЗ» (2:1), а в чемпионате они сыграли вничью (2:2). Обе команды находятся в плохой форме, но «Торпедо-БелАЗ» имеет историческое преимущество, которое может перевесить текущие неудачи.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Торпедо-БелАЗ» доминирует в очных встречах, но его текущая форма оставляет желать лучшего – три поражения подряд. «Днепр» не выигрывает в пяти матчах, но атака гостей стабильна, а хозяева регулярно пропускают. Учитывая баланс сил и историю, ничейный исход выглядит наиболее логичным. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и «Днепром Могилев» состоится 24 августа 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».