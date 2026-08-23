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«Торпедо-БелАЗ» – «Днепр Могилев»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026

23 августа 2026 9:13
Торпедо-БелАЗ - Днепр
24 авг. 2026, понедельник 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
3.45
Ничья
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Матч 19 тура чемпионата Беларуси между жодинским «Торпедо-БелАЗ» и могилевским «Днепром» пройдет 24 августа 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо». Хозяева находятся в верхней половине таблицы (девятое место, 23 очка), но подходят к игре на фоне трeх поражений подряд. Гости расположились строчкой ниже (пятнадцатое место, 13 очков) и не могут победить в пяти последних матчах чемпионата. При этом в очных встречах преимущество на стороне «Торпедо-БелАЗ» – он не проигрывает «Днепру» в восемнадцати из двадцати последних игр. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые традиционно доминируют над соперником, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию и воспользоваться кризисом фаворита?

Кто победит в матче

«Торпедо-БелАЗ» имеет подавляющее преимущество в очных встречах с «Днепром» – команда не проигрывает в восемнадцати из двадцати последних матчей и забивает в девяти из одиннадцати последних игр против этого соперника. Однако текущая форма хозяев оставляет желать лучшего: три поражения подряд, а в среднем за последние пять матчей они забивают всего 1,00 гола, пропуская 1,60. В последнем туре «Торпедо-БелАЗ» потерпел разгром от «Динамо Минск» (0:4), а до этого уступил «Динамо Брест» (0:1) и вылетел из Кубка Беларуси, проиграв «Днепру» (1:2). Тем не менее домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником должны помочь хозяевам прервать свою неудачную серию и взять три очка.

«Днепр Могилев» подходит к игре с противоположными настроениями – команда не выигрывает в пяти последних матчах чемпионата, но при этом забивает в пяти из семи последних встреч, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. Это говорит о том, что гости умеют создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Днепра» уязвима: в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи последних матчах. В личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» статистика удручающая – всего восемь побед в 38 матчах, и в последней очной встрече (Кубок Беларуси, июль 2026) они одержали победу со счeтом 2:1, что может придать им уверенности. Однако в чемпионате гости выступают нестабильно, и на выезде им будет сложно прервать доминирование хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на плохую форму «Торпедо-БелАЗ», его подавляющее преимущество в очных встречах и домашняя поддержка делают его фаворитом. Однако «Днепр» способен забить, а хозяева пропускают в трeх последних матчах, что создаeт предпосылки для обоюдной игры. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая прервeт серию поражений обеих команд и устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 38 очных матчах «Торпедо-БелАЗ» одержал 17 побед, «Днепр» – 8, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в восемнадцати из двадцати последних игр против «Днепра», что говорит о тотальном доминировании. Однако в текущем сезоне команды обменялись победами: в Кубке Беларуси «Днепр» обыграл «Торпедо-БелАЗ» (2:1), а в чемпионате они сыграли вничью (2:2). Обе команды находятся в плохой форме, но «Торпедо-БелАЗ» имеет историческое преимущество, которое может перевесить текущие неудачи.

Личные встречи
Побед - 10 (43%)
Ничьих - 9 (39%)
Побед - 4 (17%)
35
Забитых мячей
21
1.52
В среднем за матч
0.91
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 2
02.06.2024
Днепр
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр
2 : 2
20.04.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
24.08.2026
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
25.07.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр
2 : 2
20.04.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Днепр
1 : 1
26.10.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 2
02.06.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
18.09.2022
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Днепр
0 : 1
07.05.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Днепр
0 : 3
04.11.2018
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
17.06.2018
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
0 : 5
25.08.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
30.04.2017
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
21.06.2014
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Днепр
2 : 2
11.04.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Днепр
0 : 4
19.06.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
08.04.2013
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
11.09.2011
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
30.07.2011
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Днепр
3 : 1
07.05.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Днепр
0 : 1
13.11.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Днепр
3 : 1
15.08.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 3
15.05.2010
Днепр
Чемпионат Белоруссии, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
27.09.2009
Днепр
Чемпионат Белоруссии, 8 тур
Днепр
0 : 0
17.05.2009
Торпедо-БелАЗ
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Артем Быков
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
68
Danila Zhulpa
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Валентин Михеев
Днепр
33
Андрей Синенко
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
66
Никита Терещук
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
27
Максим Гаевой
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
Днепр
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
74
D. Cherkasov
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
55
Никита Краснов
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
99
Владислав Степаненко
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
4-3-1-1
25
Юрасов
20
Мартьянов
13
Залеский
22
Баранок
66
Агеев
7
Быков
2
Бамба
68
11
Ломовицкий
89
Французов
4-1-2-1-2
33
Синенко
18
Михаленко
15
Касараб
5
Варганов
3
Перович
89
Арутюнян
8
Русак
11
Лисакович
88
Кириленко
37
Цепенков
66
Терещук
27
Гаевой
27
Гаевой
Шарковский
30
Побудей
30
Побудей
Шарковский
89
Французов
29
Альфред
29
Альфред
89
Французов
Лисакович
55
Краснов
55
Краснов
Лисакович
18
Михаленко
17
Потапенко
17
Потапенко
18
Михаленко
66
Терещук
10
Забелин
10
Забелин
66
Терещук
37
Цепенков
21
Карпицкий
21
Карпицкий
37
Цепенков
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Днепр
1
Сергей Игнатович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
12
Pedro Acacio
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Валентин Михеев
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
74
D. Cherkasov
ЦЗ
29
Андрей Денисюк
АП
99
Владислав Степаненко
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
12
Pedro Acacio
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
Остались в запасе
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
74
D. Cherkasov
ЦЗ
29
Андрей Денисюк
АП
99
Владислав Степаненко
ПВ
Главный тренер
Валентин Михеев
Главный тренер
Станислав Суворов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Торпедо-БелАЗ» доминирует в очных встречах, но его текущая форма оставляет желать лучшего – три поражения подряд. «Днепр» не выигрывает в пяти матчах, но атака гостей стабильна, а хозяева регулярно пропускают. Учитывая баланс сил и историю, ничейный исход выглядит наиболее логичным. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и «Днепром Могилев» состоится 24 августа 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Торпедо-БелАЗ» – «Днепр Могилев»: смотреть онлайн.

3.45
Ничья
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Днепр Торпедо-БелАЗ
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