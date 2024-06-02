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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Днепр
Торпедо-БелАЗ - Днепр: обзор матча 02 июня 2024
Торпедо-БелАЗ
02.06.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
4 : 2
Завершен
Днепр
14'
Д. Левицкий
57'
И. Руцкий
68'
А. Ксенофонтов
89'
И. Василевич
39'
Ю. Клочков
88'
Н. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Днепр
ГОЛ! 4:2!
И. Василевич
89'
88'
ГОЛ! 3:2!
Н. Соболев
Пас отдал
М. Артюх
88'
Замена
М. Модулев
️️️️
Д. Виговский
83'
Замена
Н. Соболев
️️️️
Ю. Клочков
Замена
Т. Шарковский
️️️️
И. Руцкий
83'
Замена
Д. Лисакович
️️️️
А. Шукуров
79'
73'
Замена
М. Артюх
️️️️
Д. Донго
Замена
А. Кобет
️️️️
М. Скавыш
70'
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Левицкий
70'
Замена
А. Ковалев
️️️️
А. Ксенофонтов
70'
ГОЛ! 3:1!
А. Ксенофонтов
68'
ГОЛ! 2:1!
И. Руцкий
57'
Желтая карточка
Д. Левицкий
54'
46'
Замена
Д. Анкудинов
️️️️
И. Каргбо
39'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Клочков
Пас отдал
И. Каргбо
22'
Желтая карточка
Д. Виговский
ГОЛ! 1:0!
Д. Левицкий
Пас отдал
И. Руцкий
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
17
Дональд Донго
ЛВ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
8
Даниил Виговский
АП
17
Александр Александрович
АП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
15
Максим Модулев
ЦЗ
99
Майкл Огболе
ЦФ
11
Николай Соболев
ЦФ
93
Данил Анкудинов
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
19
Руцкий
6
Мякиш
44
Бутаревич
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
80
Ксенофонтов
15
Скавыш
3-1-1-3-2
54
Генералов
16
Алисейко
23
Дунаев
26
Юркевич
21
Вершинин
55
Краснов
8
Виговский
17
Александрович
17
Донго
77
Каргбо
7
Клочков
10
Шукуров
11
Лисакович
11
Лисакович
10
Шукуров
19
Руцкий
10
Шарковский
10
Шарковский
19
Руцкий
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
11
Левицкий
25
Василевич
25
Василевич
11
Левицкий
15
Скавыш
9
Кобет
9
Кобет
15
Скавыш
8
Виговский
15
Модулев
15
Модулев
8
Виговский
7
Клочков
11
Соболев
11
Соболев
7
Клочков
77
Каргбо
93
Анкудинов
93
Анкудинов
77
Каргбо
17
Донго
77
Артюх
77
Артюх
17
Донго
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Днепр
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
99
Майкл Огболе
ЦФ
1
Даниил Шапко
ВР
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
29
Никита Пацко
ПВ
Остались в запасе
99
Майкл Огболе
ЦФ
1
Даниил Шапко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Днепр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
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