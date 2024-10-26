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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Торпедо-БелАЗ
Днепр - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 26 октября 2024
Днепр
26.10.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Днепр - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
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Торпедо-БелАЗ
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