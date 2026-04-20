20.04.2026, понедельник, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Днепр
Днепр
3-1-1-3-2
1
Игнатьев
18
Шемрук
23
Дунаев
15
Касараб
89
Арутюнян
8
Русак
88
Кириленко
27
Пилецкий
17
Потапенко
21
Карпицкий
11
Мартынов
3-4-2-1
1
Игнатович
88
Михайрин
3
Чаговец
20
Мартьянов
7
Быков
68
Жульпа
6
Премудров
2
Бамба
30
Побудей
21
Киселев
89
Французов
89
Арутюнян
55
Краснов
55
Краснов
89
Арутюнян
11
Мартынов
29
Денисюк
29
Денисюк
11
Мартынов
27
Пилецкий
99
Степаненко
99
Степаненко
27
Пилецкий
88
Кириленко
10
Забелин
10
Забелин
88
Кириленко
7
Быков
22
Баранок
22
Баранок
7
Быков
20
Мартьянов
19
Руцкий
19
Руцкий
20
Мартьянов
89
Французов
27
Гаевой
27
Гаевой
89
Французов
16
Агбо
16
Агбо
Остались в запасе
Днепр
Торпедо-БелАЗ
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
88
Захар Гицелев
ПВ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
88
Захар Гицелев
ПВ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Статистика матча Днепр - Торпедо-БелАЗ
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Торпедо-БелАЗ», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»