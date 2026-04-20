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  • «Днепр» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

«Днепр» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

20 апреля, 12:50
Днепр
20.04.2026, понедельник, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
19' К. Кириленко 26' К. Кириленко
55' А. Быков 68' А. Быков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
1
Владислав Игнатьев
ВР
18
Андрей Шемрук
ЛЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
30
Вадим Побудей
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
55
Никита Краснов
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
99
Владислав Степаненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
16
Грэйт Агбо
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Игнатьев
18
Шемрук
23
Дунаев
15
Касараб
89
Арутюнян
8
Русак
88
Кириленко
27
Пилецкий
17
Потапенко
21
Карпицкий
11
Мартынов
3-4-2-1
1
Игнатович
88
Михайрин
3
Чаговец
20
Мартьянов
7
Быков
68
Жульпа
6
Премудров
2
Бамба
30
Побудей
21
Киселев
89
Французов
89
Арутюнян
55
Краснов
55
Краснов
89
Арутюнян
11
Мартынов
29
Денисюк
29
Денисюк
11
Мартынов
27
Пилецкий
99
Степаненко
99
Степаненко
27
Пилецкий
88
Кириленко
10
Забелин
10
Забелин
88
Кириленко
7
Быков
22
Баранок
22
Баранок
7
Быков
20
Мартьянов
19
Руцкий
19
Руцкий
20
Мартьянов
89
Французов
27
Гаевой
27
Гаевой
89
Французов
16
Агбо
16
Агбо
Остались в запасе
Днепр
Торпедо-БелАЗ
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
88
Захар Гицелев
ПВ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
88
Захар Гицелев
ПВ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Статистика матча Днепр - Торпедо-БелАЗ
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Торпедо-БелАЗ», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Торпедо-БелАЗ»

«Днепр» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Днепр
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