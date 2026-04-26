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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Торпедо-БелАЗ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 18:50
Торпедо-БелАЗ
26.04.2026, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Арсенал
81' М. Михайрин 88' Г. Агбо
10' М. Мокин 32' М. Мокин 52' И. Воробьев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
2
Егор Божко
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
18
Даниэль Вольский
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
95
Илья Воробьев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Торпедо-БелАЗ
99
M. Maslenikov
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
31
Андрей Залеский
ПЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
26
Вадим Ткаченко
ОП
8
Никита Капленко
ОП
3-4-1-2
1
Игнатович
88
Михайрин
3
Чаговец
19
Руцкий
6
Премудров
7
Быков
2
Бамба
68
Жульпа
30
Побудей
8
Будько
89
Французов
2-4-3-1
1
Санько
2
Божко
13
Орешкевич
77
Сотников
11
Ловец
95
Воробьев
18
Вольский
41
Лутик
47
Васильев
7
Мокин
33
Горбачик
2
Бамба
27
Гаевой
27
Гаевой
2
Бамба
30
Побудей
16
Агбо
16
Агбо
30
Побудей
7
Мокин
10
Сазончик
10
Сазончик
7
Мокин
18
Вольский
8
Капленко
8
Капленко
18
Вольский
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Арсенал
99
M. Maslenikov
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
31
Андрей Залеский
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
99
M. Maslenikov
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
31
Андрей Залеский
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Арсенал
4
1
5
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Арсенала», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Арсенал»

«Торпедо-БелАЗ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Торпедо-БелАЗ
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