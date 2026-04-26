26.04.2026, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-4-1-2
1
Игнатович
88
Михайрин
3
Чаговец
19
Руцкий
6
Премудров
7
Быков
2
Бамба
68
Жульпа
30
Побудей
8
Будько
89
Французов
2-4-3-1
1
Санько
2
Божко
13
Орешкевич
77
Сотников
11
Ловец
95
Воробьев
18
Вольский
41
Лутик
47
Васильев
7
Мокин
33
Горбачик
2
Бамба
27
Гаевой
27
Гаевой
2
Бамба
30
Побудей
16
Агбо
16
Агбо
30
Побудей
7
Мокин
10
Сазончик
10
Сазончик
7
Мокин
18
Вольский
8
Капленко
8
Капленко
18
Вольский
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Арсенал
99
M. Maslenikov
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
31
Андрей Залеский
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
99
M. Maslenikov
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
31
Андрей Залеский
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Арсенал
4
1
5
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Арсенала», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Арсенал»
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Источник: «Бомбардир»