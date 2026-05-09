Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Торпедо-БелАЗ» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Торпедо-БелАЗ» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 16:50
Торпедо-БелАЗ
09.05.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Неман
83' В. Лисакович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
68
Danila Zhulpa
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Неман
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
47
Михаил Козлов
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Неман
16
Никита Матысюк
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-3-2-1
1
Игнатович
22
Баранок
13
Залеский
3
Чаговец
19
Руцкий
7
Быков
68
2
Бамба
30
Побудей
21
Киселев
16
Агбо
4-2-3-1
35
Вейдыгер
4
Васильев
20
Садовничий
2
Тонкевич
14
Жимо
6
Назаренко
47
Козлов
33
Спэтару
88
Савицкий
62
Гордейчук
9
Пушняков
7
Быков
27
Гаевой
27
Гаевой
7
Быков
89
Французов
89
Французов
16
Агбо
99
Лисакович
99
Лисакович
16
Агбо
6
Назаренко
24
Якимов
24
Якимов
6
Назаренко
62
Гордейчук
19
Дайнеко
19
Дайнеко
62
Гордейчук
88
Савицкий
10
Борубаев
10
Борубаев
88
Савицкий
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
18
Кравцов
18
Кравцов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Неман
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
16
Никита Матысюк
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Неман
1
3
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Немана», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Неман»

«Торпедо-БелАЗ» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Торпедо-БелАЗ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
9
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
5
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+