09.05.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
4-3-2-1
1
Игнатович
22
Баранок
13
Залеский
3
Чаговец
19
Руцкий
7
Быков
68
2
Бамба
30
Побудей
21
Киселев
16
Агбо
4-2-3-1
35
Вейдыгер
4
Васильев
20
Садовничий
2
Тонкевич
14
Жимо
6
Назаренко
47
Козлов
33
Спэтару
88
Савицкий
62
Гордейчук
9
Пушняков
7
Быков
27
Гаевой
27
Гаевой
7
Быков
89
Французов
89
Французов
16
Агбо
99
Лисакович
99
Лисакович
16
Агбо
6
Назаренко
24
Якимов
24
Якимов
6
Назаренко
62
Гордейчук
19
Дайнеко
19
Дайнеко
62
Гордейчук
88
Савицкий
10
Борубаев
10
Борубаев
88
Савицкий
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
18
Кравцов
18
Кравцов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Неман
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
16
Никита Матысюк
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Неман
1
3
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Немана», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Неман»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»