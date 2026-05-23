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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 16:50
Торпедо-БелАЗ
23.05.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Минск
7' А. Быков 14' И. Руцкий 79' А. Французов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
68
Danila Zhulpa
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Минск
30
Александр Гутор
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
23
Артем Турич
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Минск
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
18
Dmitry Morozov
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Александр Макась
ЦФ
9
Матар Дийе
ЦФ
3-3-1-2
1
Игнатович
13
Залеский
22
Баранок
19
Руцкий
7
Быков
2
Бамба
68
30
Побудей
16
Агбо
99
Лисакович
4-3-1-1-1
30
Гутор
15
Яцкевич
66
Кампо
3
Сокол
19
Кучинский
13
Алексиевич
29
Дубинец
26
Варакса
23
Турич
80
Ксенофонтов
17
Зубович
99
Лисакович
27
Гаевой
27
Гаевой
99
Лисакович
7
Быков
14
14
7
Быков
16
Агбо
89
Французов
89
Французов
16
Агбо
15
Яцкевич
14
Эрнисов
14
Эрнисов
15
Яцкевич
19
Кучинский
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
19
Кучинский
26
Варакса
47
Драчев
47
Драчев
26
Варакса
29
Дубинец
22
Макась
22
Макась
29
Дубинец
17
Зубович
9
Дийе
9
Дийе
17
Зубович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
18
Dmitry Morozov
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
18
Dmitry Morozov
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Минска», 9-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ»«Минск»

«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Торпедо-БелАЗ
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