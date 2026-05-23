23.05.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-3-1-2
1
Игнатович
13
Залеский
22
Баранок
19
Руцкий
7
Быков
2
Бамба
68
30
Побудей
16
Агбо
99
Лисакович
4-3-1-1-1
30
Гутор
15
Яцкевич
66
Кампо
3
Сокол
19
Кучинский
13
Алексиевич
29
Дубинец
26
Варакса
23
Турич
80
Ксенофонтов
17
Зубович
99
Лисакович
27
Гаевой
27
Гаевой
99
Лисакович
7
Быков
14
14
7
Быков
16
Агбо
89
Французов
89
Французов
16
Агбо
15
Яцкевич
14
Эрнисов
14
Эрнисов
15
Яцкевич
19
Кучинский
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
19
Кучинский
26
Варакса
47
Драчев
47
Драчев
26
Варакса
29
Дубинец
22
Макась
22
Макась
29
Дубинец
17
Зубович
9
Дийе
9
Дийе
17
Зубович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
18
Dmitry Morozov
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
96
Владислав Мелько
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
18
Dmitry Morozov
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Минска», 9-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»