2 мая на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» примет «Торпедо-БелАЗ». Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы обещает быть интересной. Хозяева находятся в отличной форме, а гости пытаются прервать неудачную серию.

«Гомель»

Гомельчане подходят к матчу в статусе одной из самых результативных команд лиги и одержали три победы подряд. Команда стабильно забивает в трeх последних турах и демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Гомель» одержал три победы подряд во всех турнирах и не проигрывает в 5 последних очных матчах против «Торпедо-БелАЗ», забивая в трeх последних встречах.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы подходят к матчу после домашней ничьей с «Арсеналом» (3:3) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах, но демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Артем Быков с 3 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в 7 из 8 последних гостевых матчей Высшей лиги.

Факты о командах

«Гомель»

Победа в 3 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Не проигрывает в 5 последних матчах против «Торпедо-БелАЗ»

Забивает в 3 последних очных матчах против «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ»

Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 8 последних гостевых матчей Высшей лиги

Пропускает в 5 последних очных матчах против «Гомеля»

Прогноз на матч «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»

«Гомель» находится в отличной форме и одержал три победы подряд. Команда имеет историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Торпедо-БелАЗ» в 5 последних матчах. Гости пропускают в трeх последних турах и не могут победить. Ожидаем, что хозяева продолжат победную серию.

Рекомендованные ставки