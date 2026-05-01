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«Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.05

01 мая 2026 9:04
Гомель - Торпедо-БелАЗ
02 мая 2026, суббота 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
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2.05
Обе забьют — да
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2 мая на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» примет «Торпедо-БелАЗ». Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы обещает быть интересной. Хозяева находятся в отличной форме, а гости пытаются прервать неудачную серию.

«Гомель»

Гомельчане подходят к матчу в статусе одной из самых результативных команд лиги и одержали три победы подряд. Команда стабильно забивает в трeх последних турах и демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Гомель» одержал три победы подряд во всех турнирах и не проигрывает в 5 последних очных матчах против «Торпедо-БелАЗ», забивая в трeх последних встречах.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы подходят к матчу после домашней ничьей с «Арсеналом» (3:3) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах, но демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Артем Быков с 3 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в 7 из 8 последних гостевых матчей Высшей лиги.

Факты о командах

«Гомель»

  • Победа в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 последних матчах против «Торпедо-БелАЗ»
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних гостевых матчей Высшей лиги
  • Пропускает в 5 последних очных матчах против «Гомеля»

Прогноз на матч «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»

«Гомель» находится в отличной форме и одержал три победы подряд. Команда имеет историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Торпедо-БелАЗ» в 5 последних матчах. Гости пропускают в трeх последних турах и не могут победить. Ожидаем, что хозяева продолжат победную серию.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.05
  • Победа «Гомеля» с форой (0)

2.05
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Гомель
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