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  • «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 19:45
Гомель
02.05.2026, суббота, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
16' К. Данилин
59' М. Бамба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
68
Danila Zhulpa
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Гомель
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
21
Денис Ковалевич
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
16
Грэйт Агбо
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
3-1-2-2-1
44
Клещук
16
Заяц
14
Пашевич
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
11
Лисакович
23
Данилин
9
Леонович
11
Симоненко
4-3-2
1
Игнатович
19
Руцкий
22
Баранок
3
Чаговец
88
Михайрин
7
Быков
68
2
Бамба
30
Побудей
21
Киселев
Гаврилович
90
Кукушкин
90
Кукушкин
Гаврилович
14
Пашевич
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
14
Пашевич
9
Леонович
10
Лаптев
10
Лаптев
9
Леонович
88
Михайрин
13
Залеский
13
Залеский
88
Михайрин
Гаевой
16
Агбо
16
Агбо
Гаевой
89
Французов
89
Французов
Остались в запасе
Гомель
Торпедо-БелАЗ
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
9
Александр Батищев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
9
Александр Батищев
ОП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Статистика матча Гомель - Торпедо-БелАЗ
3
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Торпедо-БелАЗ», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель»«Торпедо-БелАЗ»

«Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Гомель
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