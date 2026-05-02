02.05.2026, суббота, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
3-1-2-2-1
44
Клещук
16
Заяц
14
Пашевич
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
11
Лисакович
23
Данилин
9
Леонович
11
Симоненко
4-3-2
1
Игнатович
19
Руцкий
22
Баранок
3
Чаговец
88
Михайрин
7
Быков
68
2
Бамба
30
Побудей
21
Киселев
Гаврилович
90
Кукушкин
90
Кукушкин
Гаврилович
14
Пашевич
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
14
Пашевич
9
Леонович
10
Лаптев
10
Лаптев
9
Леонович
88
Михайрин
13
Залеский
13
Залеский
88
Михайрин
Гаевой
16
Агбо
16
Агбо
Гаевой
89
Французов
89
Французов
Остались в запасе
Гомель
Торпедо-БелАЗ
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
9
Александр Батищев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
99
M. Maslenikov
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
9
Александр Батищев
ОП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Статистика матча Гомель - Торпедо-БелАЗ
3
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Торпедо-БелАЗ», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 20:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»