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БАТЭ – «Минск»: кто победит в матче 20-го тура Высшей лиги 2026

29 августа 2026 10:29
БАТЭ - Минск
30 авг. 2026, воскресенье 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа «Минска»
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Матч 20-го тура белорусской Высшей лиги между борисовским БАТЭ и «Минском» пройдет 30 августа в Борисове на «Борисов-Арене». Хозяева находятся в зоне вылета – 14-е место с 14 очками, а гости идут седьмыми с 28 очками. При этом «Минск» не проигрывает БАТЭ в шести из восьми последних очных встреч и забивает в семи последних матчах против этого соперника. Сможет ли БАТЭ прервать неудачную серию против столичного клуба на своем поле или «Минск» продолжит успешно играть против борисовчан?

Кто победит в матче

БАТЭ подходит к игре в неплохой форме – команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Однако в атаке у хозяев серьeзные проблемы: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,8 гола за встречу. Оборона также выглядит небезупречно – пропускают в среднем 1,4 гола за игру. В очных встречах с «Минском» у БАТЭ ситуация тревожная: они не могут обыграть соперника с 2025 года, а в последних четырeх матчах у них три поражения и одна ничья. Домашнее поле и историческое преимущество (35 побед в 55 матчах) могли бы стать аргументом, но текущая форма «Минска» и очная статистика говорят об обратном.

«Минск», напротив, выглядит уверенно и имеет комфортное преимущество над БАТЭ в последних встречах. Команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей и забивает в семи последних очных встречах с БАТЭ. В атаке гости действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает шесть матчей из восьми. Оборона «Минска» пропускает в среднем 1,0 гола за игру, но при этом команда пропускает в семи из девяти последних матчей. Однако именно против БАТЭ «Минск» играет успешно: в последних четырeх очных встречах он одержал три победы при одной ничьей.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Минск». Гости имеют преимущество в последних очных встречах, стабильно забивают БАТЭ и находятся выше в таблице, тогда как хозяева испытывают проблемы в атаке и не могут обыграть «Минск» уже несколько лет.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч БАТЭ имеет подавляющее преимущество – 35 побед против 14 у «Минска» при 6 ничьих. Однако в последних матчах ситуация кардинально изменилась: «Минск» не проигрывает БАТЭ в шести из восьми последних очных встреч, а в четырeх последних матчах трижды побеждал и один раз сыграл вничью. Текущая форма гостей также лучше – они располагаются выше в таблице и стабильно набирают очки, тогда как БАТЭ борется за выживание. Это даeт «Минску» серьезное психологическое преимущество перед игрой в Борисове.

Личные встречи
Побед - 25 (61%)
Ничьих - 6 (15%)
Побед - 10 (24%)
64
Забитых мячей
34
1.56
В среднем за матч
0.83
6:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
6 : 0
26.07.2020
Минск
Самая крупная ничья
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 2
08.04.2023
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
2 : 1
30.08.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 0
24.04.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
2 : 0
30.11.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
0 : 2
05.07.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 1
02.08.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
0 : 1
16.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
1 : 2
25.10.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
0 : 0
18.08.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 2
08.04.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 2
06.11.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Минск
2 : 2
09.07.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
1 : 0
15.08.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Минск
2 : 2
11.04.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
6 : 0
26.07.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Минск
0 : 3
12.04.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Минск
3 : 2
01.09.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 0
26.04.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
2 : 0
20.07.2018
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 2
06.04.2018
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
1 : 0
06.08.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 0
09.04.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
3 : 1
13.08.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
16.04.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
1 : 2
25.09.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
1 : 0
30.05.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
1 : 4
16.06.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 0
05.04.2014
Минск
Суперкубок Беларуси
БАТЭ
1 : 0
15.03.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
0 : 1
12.07.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 1
27.04.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
БАТЭ
5 : 1
11.11.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
БАТЭ
2 : 0
24.05.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 0
24.03.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
0 : 2
14.10.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
1 : 0
13.08.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
1 : 1
15.05.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
2 : 1
26.09.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
1 : 2
13.06.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 0
14.04.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 15 тур
БАТЭ
1 : 0
16.08.2009
Минск
Чемпионат Белоруссии, 2 тур
Минск
0 : 1
13.04.2009
БАТЭ
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
52
Егор Кресс
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
10
Егор Русаков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
37
E. Puerto
ЦФ
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Минск
30
Александр Гутор
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
5
Максим Сакута
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
42
Андрей Журин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
21
M. Titov
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
13
Y. Khramtsevich
ЦП
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
16
Maxim Gerashchenko
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
6
Феликс Абена
ОП
23
Артем Турич
ЦП
7
Оноре Гомис
ПВ
32
V. Malyutin
ЦФ
9
Матар Дийе
ЦФ
3-3-3-1
35
Скопец
25
Нескоромный
33
Рахманов
23
Бочко
28
Михнюк
52
Кресс
26
Варакса
10
Русаков
55
Капленко
17
Ковалев
37
4-2-1-2-1
30
Гутор
15
Яцкевич
89
3
Сокол
79
Свириденко
13
Алексиевич
29
Дубинец
33
Малицкий
10
Жердев
80
Ксенофонтов
17
Зубович
23
Бочко
42
Журин
42
Журин
23
Бочко
10
Русаков
7
Ангбан
7
Ангбан
10
Русаков
55
Капленко
47
Сахончик
47
Сахончик
55
Капленко
26
Варакса
13
13
26
Варакса
52
Кресс
24
24
52
Кресс
33
Малицкий
19
Кучинский
19
Кучинский
33
Малицкий
80
Ксенофонтов
23
Турич
23
Турич
80
Ксенофонтов
10
Жердев
32
32
10
Жердев
17
Зубович
9
Дийе
9
Дийе
17
Зубович
Остались в запасе
БАТЭ
Минск
16
Данила Сокол
ВР
5
Максим Сакута
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
21
M. Titov
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
Главный тренер
Виталий Рогожкин
37
Матвей Сухаренко
ВР
16
Maxim Gerashchenko
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
6
Феликс Абена
ОП
7
Оноре Гомис
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
5
Максим Сакута
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
21
M. Titov
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
16
Maxim Gerashchenko
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
6
Феликс Абена
ОП
7
Оноре Гомис
ПВ
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Главный тренер
Артем Челядинский

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Минска». Гости имеют преимущество в последних очных встречах, регулярно забивают БАТЭ и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева не могут обыграть «Минск» с 2025 года и испытывают проблемы в атаке. Рекомендуемая ставка – победа «Минска» с коэффициентом 3.10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Высшей лиги между БАТЭ и «Минском» состоится 30 августа в Борисове на «Борисов-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Беларусь 5».

БАТЭ – «Минск»: смотреть онлайн.

3.10
Победа «Минска»
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Минск БАТЭ
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