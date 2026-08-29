Матч 20-го тура белорусской Высшей лиги между борисовским БАТЭ и «Минском» пройдет 30 августа в Борисове на «Борисов-Арене». Хозяева находятся в зоне вылета – 14-е место с 14 очками, а гости идут седьмыми с 28 очками. При этом «Минск» не проигрывает БАТЭ в шести из восьми последних очных встреч и забивает в семи последних матчах против этого соперника. Сможет ли БАТЭ прервать неудачную серию против столичного клуба на своем поле или «Минск» продолжит успешно играть против борисовчан?

Кто победит в матче

БАТЭ подходит к игре в неплохой форме – команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Однако в атаке у хозяев серьeзные проблемы: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,8 гола за встречу. Оборона также выглядит небезупречно – пропускают в среднем 1,4 гола за игру. В очных встречах с «Минском» у БАТЭ ситуация тревожная: они не могут обыграть соперника с 2025 года, а в последних четырeх матчах у них три поражения и одна ничья. Домашнее поле и историческое преимущество (35 побед в 55 матчах) могли бы стать аргументом, но текущая форма «Минска» и очная статистика говорят об обратном.

«Минск», напротив, выглядит уверенно и имеет комфортное преимущество над БАТЭ в последних встречах. Команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей и забивает в семи последних очных встречах с БАТЭ. В атаке гости действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает шесть матчей из восьми. Оборона «Минска» пропускает в среднем 1,0 гола за игру, но при этом команда пропускает в семи из девяти последних матчей. Однако именно против БАТЭ «Минск» играет успешно: в последних четырeх очных встречах он одержал три победы при одной ничьей.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Минск». Гости имеют преимущество в последних очных встречах, стабильно забивают БАТЭ и находятся выше в таблице, тогда как хозяева испытывают проблемы в атаке и не могут обыграть «Минск» уже несколько лет.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч БАТЭ имеет подавляющее преимущество – 35 побед против 14 у «Минска» при 6 ничьих. Однако в последних матчах ситуация кардинально изменилась: «Минск» не проигрывает БАТЭ в шести из восьми последних очных встреч, а в четырeх последних матчах трижды побеждал и один раз сыграл вничью. Текущая форма гостей также лучше – они располагаются выше в таблице и стабильно набирают очки, тогда как БАТЭ борется за выживание. Это даeт «Минску» серьезное психологическое преимущество перед игрой в Борисове.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Минска». Гости имеют преимущество в последних очных встречах, регулярно забивают БАТЭ и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева не могут обыграть «Минск» с 2025 года и испытывают проблемы в атаке. Рекомендуемая ставка – победа «Минска» с коэффициентом 3.10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Высшей лиги между БАТЭ и «Минском» состоится 30 августа в Борисове на «Борисов-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Беларусь 5».