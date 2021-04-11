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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - БАТЭ
Минск - БАТЭ: обзор матча 11 апреля 2021
Минск
11.04.2021, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
БАТЭ
47'
М. Касараб
64'
К. Зинович
82'
P. Rybak
90+2'
М. Скавыш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - БАТЭ
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Скавыш
Замена
С. Сазончик
️️️️
Е. Богомольский
90'
+1
Замена
С. Пенчук
️️️️
M. López
85'
Желтая карточка
S. Kontsevoj
82'
82'
ГОЛ! 2:1!
P. Rybak
Пас отдал
Н. Милич
78'
Замена
А. Носко
️️️️
П. Карасев
Желтая карточка
M. López
74'
Желтая карточка
Е. Богомольский
68'
66'
Замена
М. Володько
️️️️
А. Филипович
ГОЛ! 2:0!
К. Зинович
Пас отдал
О. Евдокимов
64'
57'
Желтая карточка
Я. Филипович
57'
Желтая карточка
М. Скавыш
57'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
Д. Бессмертный
56'
Желтая карточка
Н. Милич
55'
Замена
С. Драгун
️️️️
В. Тор Виллумсон
ГОЛ! 1:0!
М. Касараб
Пас отдал
Е. Богомольский
47'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Нечаев
35'
Желтая карточка
Д. Бессмертный
Замена
M. Lutskiy
️️️️
F. Queiros
33'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Д. Алисейко
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
21
Michael López
ЦФ
3
F. Queiros
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
73
Egor Nikoporenok
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
4-2-5
29
16
Алисейко
3
Чаговец
0
19
Зинович
15
Евдокимов
3
8
Шрамченко
31
Пришивалко
19
Богомольский
21
4-2-2-2
31
Чичкан
27
Нечаев
32
Филипович
6
Филипович
18
11
Виллумсон
18
Карасев
14
Яблонский
3
Бессмертный
15
Скавыш
26
Милич
3
17
17
3
21
29
Пенчук
29
Пенчук
21
16
Алисейко
78
Якушевич
78
Якушевич
16
Алисейко
19
Богомольский
10
Сазончик
10
Сазончик
19
Богомольский
18
Карасев
2
Носко
2
Носко
18
Карасев
11
Виллумсон
21
Драгун
21
Драгун
11
Виллумсон
6
Филипович
11
Володько
11
Володько
6
Филипович
3
Бессмертный
17
Умаров
17
Умаров
3
Бессмертный
Остались в запасе
Минск
БАТЭ
0
O. Agwata
ЦФ
73
Egor Nikoporenok
ЦФ
15
Максим Касараб
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
4
Никита Супранович
ЦЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
0
O. Agwata
ЦФ
73
Egor Nikoporenok
ЦФ
15
Максим Касараб
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Остались в запасе
4
Никита Супранович
ЦЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Минск - БАТЭ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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