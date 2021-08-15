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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Минск
БАТЭ - Минск: обзор матча 15 августа 2021
БАТЭ
15.08.2021, воскресенье, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Минск
68'
Н. Сигневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Минск
Желтая карточка
С. Волков
90'
+2
Замена
P. Rybak
️️️️
Д. Нечаев
86'
Замена
Д. Юсов
️️️️
Ш. Умаров
84'
Замена
С. Волков
️️️️
П. Карасев
84'
80'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
Е. Богомольский
Замена
М. Володько
️️️️
Д. Бессмертный
72'
71'
Замена
С. Муниру
️️️️
О. Евдокимов
69'
Замена
Ю. Остроух
️️️️
М. Касараб
ГОЛ! 1:0!
Н. Сигневич
68'
Пенальти не реализован!
Н. Сигневич
68'
67'
Желтая карточка
S. Kontsevoj
65'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
Я. Яроцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Минск
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
15
Олег Евдокимов
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
БАТЭ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
61
Семен Столбов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
4-1-2-3
47
Кудравец
26
Бордачев
6
Филипович
32
Филипович
27
Нечаев
18
Карасев
14
Яблонский
3
Бессмертный
26
Милич
17
Умаров
14
Сигневич
4-2-1-3
29
15
Касараб
0
3
Чаговец
15
Евдокимов
10
Козлов
23
Яроцкий
31
Пришивалко
21
8
Шрамченко
27
Нечаев
18
18
27
Нечаев
3
Бессмертный
11
Володько
11
Володько
3
Бессмертный
18
Карасев
5
Волков
5
Волков
18
Карасев
17
Умаров
28
Юсов
28
Юсов
17
Умаров
15
Касараб
25
Остроух
25
Остроух
15
Касараб
Богомольский
7
Малашевич
7
Малашевич
Богомольский
15
Евдокимов
70
Муниру
70
Муниру
15
Евдокимов
23
Яроцкий
19
Богомольский
19
Богомольский
23
Яроцкий
Остались в запасе
БАТЭ
Минск
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
61
Семен Столбов
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Остались в запасе
61
Семен Столбов
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча БАТЭ - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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