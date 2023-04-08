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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - БАТЭ
Минск - БАТЭ: обзор матча 08 апреля 2023
Минск
08.04.2023, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
БАТЭ
64'
М. Касараб
84'
Д. Душевский
23'
С. Бане
77'
В. Громыко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - БАТЭ
ГОЛ! 2:2!
Д. Душевский
84'
84'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
79'
Замена
А. Французов
️️️️
Д. Антилевский
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Громыко
69'
Замена
А. Концевой
️️️️
И. Василевич
ГОЛ! 1:1!
М. Касараб
64'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
И. Пранович
64'
Желтая карточка
Д. Душевский
40'
Желтая карточка
К. Черноок
30'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Бане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
15
Максим Касараб
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
11
Игнат Пранович
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
7
Алексей Туманов
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
4-1-2-4
15
Касараб
3
Тарабеш
78
Якушевич
44
Гурбан
5
Душевский
81
Печура
17
Черноок
30
11
Мартынов
11
Пранович
6
Кузнецов
3-1-1-2-3
47
Кудравец
24
Бане
20
Волков
44
Малькевич
15
Бочеров
19
Гречихо
15
Орешкевич
55
Громыко
10
Лаптев
25
Василевич
90
Антилевский
11
Пранович
7
Малашевич
7
Малашевич
11
Пранович
25
Василевич
80
Концевой
80
Концевой
25
Василевич
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
90
Антилевский
89
Французов
89
Французов
90
Антилевский
Остались в запасе
Минск
БАТЭ
21
Александр Нечаев
ВР
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
7
Алексей Туманов
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
7
Алексей Туманов
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Минск - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
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БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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