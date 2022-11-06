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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Минск
БАТЭ - Минск: обзор матча 06 ноября 2022
БАТЭ
06.11.2022, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Минск
42'
С. Драгун
53'
Н. Милич
83'
Д. Бессмертный
68'
В. Хващинский
90+3'
В. Хващинский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Минск
Желтая карточка
С. Драгун
90'
+3
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Хващинский
Замена
Н. Некрасов
️️️️
В. Громыко
90'
+1
89'
Замена
М. Шило
️️️️
Д. Душевский
85'
Замена
С. Дзеньягха
️️️️
А. Шрамченко
Замена
С. Сазончик
️️️️
В. Сотников
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Бессмертный
Пас отдал
Я. Орешкевич
83'
80'
Замена
К. Черноок
️️️️
Г. Гурбан
80'
Замена
А. Джигеро
️️️️
Р. Печура
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Д. Нечаев
76'
72'
Желтая карточка
Д. Душевский
Желтая карточка
Д. Нечаев
71'
68'
ГОЛ! 2:1!
В. Хващинский
Замена
Т. Шарковский
️️️️
М. Бордачев
66'
Желтая карточка
В. Сотников
65'
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Шуманский
58'
ГОЛ! 2:0!
Н. Милич
53'
ГОЛ! 1:0!
С. Драгун
Пас отдал
А. Шуманский
42'
24'
Желтая карточка
А. Левковец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
2
Денис Яскович
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
81
Родион Печура
АП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
96
Владислав Мелько
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Минск
30
Марат Тарасюк
ВР
49
Александр Джигеро
ЛВ
7
Николай Иванов
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
29
Семен Пенчук
ЦФ
4-3-1-2
47
Кудравец
26
Бордачев
32
Филипович
24
Бане
27
Нечаев
21
Драгун
33
Сотников
3
Бессмертный
55
Громыко
99
Шуманский
26
Милич
3-2-1-3-1
31
Пришивалко
44
Гурбан
5
Жевнеров
5
Лебедев
5
Душевский
2
Яскович
7
Левковец
9
Пушняков
81
Печура
8
Шрамченко
10
Хващинский
33
Сотников
10
Сазончик
10
Сазончик
33
Сотников
26
Бордачев
10
Шарковский
10
Шарковский
26
Бордачев
55
Громыко
18
Некрасов
18
Некрасов
55
Громыко
27
Нечаев
15
Орешкевич
15
Орешкевич
27
Нечаев
99
Шуманский
25
Василевич
25
Василевич
99
Шуманский
8
Шрамченко
49
Дзеньягха
49
Дзеньягха
8
Шрамченко
5
Душевский
5
Шило
5
Шило
5
Душевский
44
Гурбан
17
Черноок
17
Черноок
44
Гурбан
81
Печура
49
Джигеро
49
Джигеро
81
Печура
Остались в запасе
БАТЭ
Минск
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
96
Владислав Мелько
ЦЗ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
30
Марат Тарасюк
ВР
7
Николай Иванов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
96
Владислав Мелько
ЦЗ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Остались в запасе
30
Марат Тарасюк
ВР
7
Николай Иванов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча БАТЭ - Минск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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