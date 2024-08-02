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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Минск
БАТЭ - Минск: обзор матча 02 августа 2024
БАТЭ
02.08.2024, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Минск
41'
В. Варакса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Минск
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
74'
Желтая карточка
П. Пашевич
74'
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
К. Черноок
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Варакса
34'
Желтая карточка
А. Михаленко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
4-1-2-1-2
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
14
Пашевич
4
Хадаркевич
13
Алексиевич
8
Русенчик
33
Сотников
17
Черноок
19
Омиртаев
9
Шведчиков
4-2-1-2-1
30
Гутор
18
Михаленко
7
Туманов
5
Жевнеров
44
Гурбан
10
Лисакович
26
Варакса
10
Земко
7
Малашевич
81
Печура
10
Забелин
17
Черноок
27
Пилецкий
27
Пилецкий
17
Черноок
Остались в запасе
БАТЭ
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча БАТЭ - Минск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
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