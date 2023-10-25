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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Минск
БАТЭ - Минск: обзор матча 25 октября 2023
БАТЭ
25.10.2023, среда, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Минск
55'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Минск
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Антилевский
89'
Замена
С. Исламович
️️️️
С. Волков
66'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
К. Черноок
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаптев
Пас отдал
Р. Хадаркевич
55'
Желтая карточка
Д. Лаптев
24'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Минск
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Минск
92
Станислав Болдыш
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
4-1-1-2-2
51
Дергачев
5
Мартынов
4
Хадаркевич
98
Свидинский
27
Нечаев
15
Бочеров
5
Волков
17
Черноок
98
Подстрелов
90
Антилевский
10
Лаптев
3-1-1-2-4
26
4
Грекович
78
Якушевич
5
Душевский
7
Туманов
7
Малашевич
81
Печура
6
Кузнецов
8
Мигдаленок
11
Мартынов
30
5
Волков
22
Исламович
22
Исламович
5
Волков
17
Черноок
18
Некрасов
18
Некрасов
17
Черноок
90
Антилевский
9
Шестюк
9
Шестюк
90
Антилевский
Остались в запасе
БАТЭ
Минск
30
Александр Гутор
ВР
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
21
Вадим Киселев
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
21
Вадим Киселев
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
Остались в запасе
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча БАТЭ - Минск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
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4 : 2
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