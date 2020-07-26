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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Минск
БАТЭ - Минск: обзор матча 26 июля 2020
БАТЭ
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
6 : 0
Завершен
Минск
5'
М. Скавыш
45'
И. Стасевич
60'
Д. Бага
61'
М. Скавыш
77'
С. Драгун
90+2'
Е. Яблонский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Минск
90'
+2
Желтая карточка
Е. Малашевич
ГОЛ! 6:0!
Е. Яблонский
90'
+2
86'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
А. Залеский
ГОЛ! 5:0!
С. Драгун
77'
76'
Желтая карточка
А. Залеский
Замена
H. Moukam
️️️️
П. Нехайчик
75'
73'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
П. Горбач
Желтая карточка
М. Скавыш
72'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
B. Nastic
72'
Замена
A. Volodko
️️️️
Д. Бага
66'
ГОЛ! 4:0!
М. Скавыш
Пас отдал
С. Драгун
61'
ГОЛ! 3:0!
Д. Бага
Пас отдал
И. Стасевич
60'
46'
Замена
️️️️
К. Зинович
ГОЛ! 2:0!
И. Стасевич
Пас отдал
П. Нехайчик
45'
27'
Желтая карточка
К. Зинович
Желтая карточка
И. Стасевич
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
Пас отдал
И. Стасевич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
7
Игорь Стасевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Минск
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
21
Oleksandr Vasilyev
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
32
Яков Филипович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
0
A. Leonov
ЦФ
4-5-2
20
Волков
15
24
Филипенко
6
Филипович
33
Нехайчик
14
Яблонский
25
Бага
21
Драгун
7
Стасевич
77
Щербицкий
15
Скавыш
4-2-1-4
13
Залеский
3
Чаговец
2
Рыжук
35
Прищепа
19
Зинович
21
23
Яроцкий
23
Горбач
9
Грибовский
16
2
Шемрук
15
3
Бессмертный
3
Бессмертный
15
33
Нехайчик
0
0
33
Нехайчик
25
Бага
88
88
25
Бага
23
Горбач
78
Якушевич
78
Якушевич
23
Горбач
13
Залеский
7
Малашевич
7
Малашевич
13
Залеский
Остались в запасе
БАТЭ
Минск
47
Андрей Кудравец
ВР
32
Яков Филипович
ЦЗ
26
Неманья Милич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
15
Максим Касараб
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
32
Яков Филипович
ЦЗ
26
Неманья Милич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Остались в запасе
15
Максим Касараб
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча БАТЭ - Минск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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