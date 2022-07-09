Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - БАТЭ
Минск - БАТЭ: обзор матча 09 июля 2022
Минск
09.07.2022, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
БАТЭ
9'
Е. Богомольский
23'
А. Шрамченко
77'
И. Василевич
80'
Н. Милич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - БАТЭ
Замена
Н. Халимончик
️️️️
А. Шрамченко
90'
+4
90'
+3
Замена
А. Шуманский
️️️️
Н. Некрасов
Замена
Н. Иванов
️️️️
Д. Душевский
90'
Желтая карточка
А. Шрамченко
88'
80'
ГОЛ! 2:2!
Н. Милич
Пас отдал
В. Бочеров
77'
ГОЛ! 2:1!
И. Василевич
Пас отдал
С. Драгун
70'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
В. Громыко
59'
Замена
И. Василевич
️️️️
Я. Орешкевич
Желтая карточка
Б. Фомба
50'
ГОЛ! 2:0!
А. Шрамченко
Пас отдал
О. Евдокимов
23'
ГОЛ! 1:0!
Е. Богомольский
Пас отдал
А. Джигеро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
1
Алексей Козлов
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
5
Максим Шило
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Минск
4
Владислав Грекович
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
81
Родион Печура
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
2
Алексей Носко
ОП
11
Максим Володько
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Козлов
44
Гурбан
35
Фомба
2
Яскович
5
Душевский
5
Шило
15
Евдокимов
49
Джигеро
8
Шрамченко
19
Богомольский
10
Хващинский
4-2-1-2-1
47
Кудравец
27
Нечаев
44
Малькевич
32
Филипович
26
Бордачев
15
Бочеров
10
Сазончик
21
Драгун
15
Орешкевич
55
Громыко
26
Милич
8
Шрамченко
20
Халимончик
20
Халимончик
8
Шрамченко
5
Душевский
7
Иванов
7
Иванов
5
Душевский
55
Громыко
18
Некрасов
18
Некрасов
55
Громыко
15
Орешкевич
25
Василевич
25
Василевич
15
Орешкевич
Некрасов
99
Шуманский
99
Шуманский
Некрасов
Остались в запасе
Минск
БАТЭ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
81
Родион Печура
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
2
Алексей Носко
ОП
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Остались в запасе
4
Владислав Грекович
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
81
Родион Печура
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
Остались в запасе
2
Алексей Носко
ОП
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Александр Михайлов
Статистика матча Минск - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
Новости команд
Все
Минск
БАТЭ
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+