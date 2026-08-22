Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «МЛ Витебск» и борисовским БАТЭ пройдет 23 августа 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский». Хозяева уверенно идут на втором месте турнирной таблицы с 34 очками, тогда как гости располагаются на 13-й строчке с 13 баллами. При этом «МЛ Витебск» выиграл три последних домашних матча и имеет преимущество в очных встречах – три победы в четырeх последних играх против БАТЭ. Сможет ли борисовский клуб прервать неудачную серию в матчах с лидером и увезти очки из Витебска, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«МЛ Витебск» подходит к игре в отличной форме, особенно на своем поле. Команда побеждает в трeх последних домашних матчах, а в защите действует образцово – в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола за матч. При этом атака хозяев стабильна: в среднем 1,80 забитых мяча за тот же период, а в последних встречах они регулярно забивают больше одного гола. В очных встречах с БАТЭ «МЛ Витебск» имеет три победы при одном поражении, а в последней встрече (апрель 2026) обыграл соперника на выезде со счeтом 2:1. Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником делают витебский клуб явным фаворитом.

БАТЭ, несмотря на статус аутсайдера по таблице, подходит к матчу с неплохой формой: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей. Однако атака гостей действует неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, что не позволяет рассчитывать на обилие голов. Оборона также уязвима: в среднем 1,40 пропущенных мяча за пять матчей, и против организованной атаки «МЛ Витебск» это может стать серьeзной проблемой. В очных встречах с хозяевами у БАТЭ отрицательный баланс, и выездные матчи в Витебске складываются для них неудачно. Гостям будет сложно преодолеть защитный барьер соперника при своей низкой результативности.

Итоговый вывод: «МЛ Витебск» имеет явное преимущество в очных встречах, лучшую атаку и надeжную оборону, тогда как БАТЭ испытывает проблемы с забитыми мячами и нестабилен в защите. Домашнее поле и уверенность хозяев делают победу «МЛ Витебск» практически неизбежной.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах «МЛ Витебск» одержал три победы, БАТЭ – одну, ничьих не было. При этом в последней встрече (апрель 2026) победу одержал «МЛ Витебск» со счeтом 2:1. Текущая форма хозяев – три победы дома подряд и надeжная оборона, тогда как БАТЭ забивает менее одного гола в среднем за матч. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу витебской команды, которая уверенно играет против этого соперника.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «МЛ Витебск» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя мощь, стабильная атака и надeжная оборона хозяев, а также низкая результативность БАТЭ в гостях не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их проблемы в атаке и неудачная история встреч делают их победу маловероятной. Рекомендуемая ставка – победа «МЛ Витебск» с форой (-1) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «МЛ Витебск» и БАТЭ состоится 23 августа 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.