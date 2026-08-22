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«МЛ Витебск» – «БАТЭ»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026

22 августа 2026 10:05
МЛ Витебск - БАТЭ
23 авг. 2026, воскресенье 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «МЛ Витебск» с форой (-1)
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Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «МЛ Витебск» и борисовским БАТЭ пройдет 23 августа 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский». Хозяева уверенно идут на втором месте турнирной таблицы с 34 очками, тогда как гости располагаются на 13-й строчке с 13 баллами. При этом «МЛ Витебск» выиграл три последних домашних матча и имеет преимущество в очных встречах – три победы в четырeх последних играх против БАТЭ. Сможет ли борисовский клуб прервать неудачную серию в матчах с лидером и увезти очки из Витебска, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«МЛ Витебск» подходит к игре в отличной форме, особенно на своем поле. Команда побеждает в трeх последних домашних матчах, а в защите действует образцово – в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола за матч. При этом атака хозяев стабильна: в среднем 1,80 забитых мяча за тот же период, а в последних встречах они регулярно забивают больше одного гола. В очных встречах с БАТЭ «МЛ Витебск» имеет три победы при одном поражении, а в последней встрече (апрель 2026) обыграл соперника на выезде со счeтом 2:1. Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником делают витебский клуб явным фаворитом.

БАТЭ, несмотря на статус аутсайдера по таблице, подходит к матчу с неплохой формой: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей. Однако атака гостей действует неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, что не позволяет рассчитывать на обилие голов. Оборона также уязвима: в среднем 1,40 пропущенных мяча за пять матчей, и против организованной атаки «МЛ Витебск» это может стать серьeзной проблемой. В очных встречах с хозяевами у БАТЭ отрицательный баланс, и выездные матчи в Витебске складываются для них неудачно. Гостям будет сложно преодолеть защитный барьер соперника при своей низкой результативности.

Итоговый вывод: «МЛ Витебск» имеет явное преимущество в очных встречах, лучшую атаку и надeжную оборону, тогда как БАТЭ испытывает проблемы с забитыми мячами и нестабилен в защите. Домашнее поле и уверенность хозяев делают победу «МЛ Витебск» практически неизбежной.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах «МЛ Витебск» одержал три победы, БАТЭ – одну, ничьих не было. При этом в последней встрече (апрель 2026) победу одержал «МЛ Витебск» со счeтом 2:1. Текущая форма хозяев – три победы дома подряд и надeжная оборона, тогда как БАТЭ забивает менее одного гола в среднем за матч. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу витебской команды, которая уверенно играет против этого соперника.

Личные встречи
Побед - 2 (50%)
Ничьих - 1 (25%)
Побед - 1 (25%)
4
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
0.75
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 2
19.04.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
МЛ Витебск
0 : 0
23.08.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 2
19.04.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
1 : 0
03.10.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
МЛ Витебск
2 : 1
18.05.2025
БАТЭ

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
27
Александар Месарович
АП
55
Валерий Громыко
АП
12
Радивой Босич
ЛФ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
52
Егор Кресс
ОП
10
Егор Русаков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
37
E. Puerto
ЦФ
Главный тренер
Виталий Рогожкин
МЛ Витебск
46
Daniil Kotov
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
18
Владислав Жук
ЛВ
4
Оде Абдуллахи
ОП
10
Денильо Клеонис
ПВ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
13
Y. Khramtsevich
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
18
P. Kolosovskiy
ЦП
21
M. Titov
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
3-1-3-3
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
23
Баланович
15
Бочеров
80
Концевой
55
Громыко
27
Месарович
12
Босич
9
Дьябате
6
Гоманов
3-3-3-1
35
Скопец
23
Бочко
33
Рахманов
25
Нескоромный
26
Варакса
28
Михнюк
52
Кресс
17
Ковалев
55
Капленко
10
Русаков
37
55
Громыко
8
8
55
Громыко
23
Баланович
22
Скибский
22
Скибский
23
Баланович
12
Босич
4
Абдуллахи
4
Абдуллахи
12
Босич
9
Дьябате
10
Клеонис
10
Клеонис
9
Дьябате
15
Бочеров
7
Иванов
7
Иванов
15
Бочеров
17
Ковалев
13
13
17
Ковалев
10
Русаков
7
Ангбан
7
Ангбан
10
Русаков
55
Капленко
19
Джорджевич
19
Джорджевич
55
Капленко
Остались в запасе
МЛ Витебск
БАТЭ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
46
Daniil Kotov
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
16
Данила Сокол
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
47
Алесь Сахончик
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
18
P. Kolosovskiy
ЦП
21
M. Titov
ЦП
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Остались в запасе
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
46
Daniil Kotov
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
47
Алесь Сахончик
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
18
P. Kolosovskiy
ЦП
21
M. Titov
ЦП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Виталий Рогожкин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «МЛ Витебск» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя мощь, стабильная атака и надeжная оборона хозяев, а также низкая результативность БАТЭ в гостях не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их проблемы в атаке и неудачная история встреч делают их победу маловероятной. Рекомендуемая ставка – победа «МЛ Витебск» с форой (-1) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «МЛ Витебск» и БАТЭ состоится 23 августа 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«МЛ Витебск» – БАТЭ: смотреть онлайн.

2.05
Победа «МЛ Витебск» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига БАТЭ МЛ Витебск
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