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БАТЭ - МЛ Витебск: обзор матча 03 октября 2025

БАТЭ
03.10.2025, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
МЛ Витебск
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча БАТЭ - МЛ Витебск
3
Всего ударов по воротам
9
13
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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0 : 0
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