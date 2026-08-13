13.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Составы команд
МЛ Витебск
МЛ Витебск
3-1-3-3
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
23
Баланович
15
Бочеров
80
Концевой
55
Громыко
10
Клеонис
12
Босич
27
Месарович
6
Гоманов
3-4-3
72
Юркас
24
Каролина
2
Мейерс
16
Эррера
44
Рогулич
98
Огринец
88
Греля
18
Йойич
77
Савич
7
Юричич
19
Роган
27
Месарович
8
8
27
Месарович
12
Босич
3
Баранок
3
Баранок
12
Босич
23
Баланович
22
Скибский
22
Скибский
23
Баланович
45
Москаленчик
18
Жук
18
Жук
45
Москаленчик
10
Клеонис
9
Дьябате
9
Дьябате
10
Клеонис
19
Роган
30
30
19
Роган
88
Греля
3
Паскуаль
3
Паскуаль
88
Греля
77
Савич
10
Вукович
10
Вукович
77
Савич
44
Рогулич
12
Хирош
12
Хирош
44
Рогулич
98
Огринец
89
89
98
Огринец
7
Юричич
23
23
7
Юричич
Остались в запасе
МЛ Витебск
Борац
30
Павел Щербаченя
ВР
46
Daniil Kotov
ВР
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
21
Никола Цеткович
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
46
Daniil Kotov
ВР
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
21
Никола Цеткович
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча МЛ Витебск - Борац
2
5
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
16
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «МЛ Витебск» против «Бораца», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск» – «Борац»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»