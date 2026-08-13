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  • «МЛ Витебск» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

«МЛ Витебск» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

13 августа, 18:47
МЛ Витебск
13.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Борац
45+1' Д. Клеонис 120+5' А. Концевой
103' M. Deket
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
27
Александар Месарович
АП
55
Валерий Громыко
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
12
Радивой Босич
ЛФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Борац
72
Младен Юркас
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
46
Daniil Kotov
ВР
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Борац
21
Никола Цеткович
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
30
Nemanja Jakšić
ЦЗ
3
Абель Паскуаль
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
10
Давид Вукович
ЛВ
47
A. Milak
ЦП
12
Амер Хирош
ЦФ
99
D. Romera
ЦФ
89
M. Deket
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
3-1-3-3
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
23
Баланович
15
Бочеров
80
Концевой
55
Громыко
10
Клеонис
12
Босич
27
Месарович
6
Гоманов
3-4-3
72
Юркас
24
Каролина
2
Мейерс
16
Эррера
44
Рогулич
98
Огринец
88
Греля
18
Йойич
77
Савич
7
Юричич
19
Роган
27
Месарович
8
8
27
Месарович
12
Босич
3
Баранок
3
Баранок
12
Босич
23
Баланович
22
Скибский
22
Скибский
23
Баланович
45
Москаленчик
18
Жук
18
Жук
45
Москаленчик
10
Клеонис
9
Дьябате
9
Дьябате
10
Клеонис
19
Роган
30
30
19
Роган
88
Греля
3
Паскуаль
3
Паскуаль
88
Греля
77
Савич
10
Вукович
10
Вукович
77
Савич
44
Рогулич
12
Хирош
12
Хирош
44
Рогулич
98
Огринец
89
89
98
Огринец
7
Юричич
23
23
7
Юричич
Остались в запасе
МЛ Витебск
Борац
30
Павел Щербаченя
ВР
46
Daniil Kotov
ВР
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
21
Никола Цеткович
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
46
Daniil Kotov
ВР
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
21
Никола Цеткович
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча МЛ Витебск - Борац
2
5
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
16
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «МЛ Витебск» против «Бораца», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск»«Борац»

«МЛ Витебск» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Борац МЛ Витебск
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