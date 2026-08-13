Смотреть прямую трансляцию ответного матча «МЛ Витебск» против «Бораца», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.

Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».