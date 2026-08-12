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«МЛ Витебск» — «Борац»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 10:07
МЛ Витебск - Борац
13 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.50
«Борац» не проиграет (Х2)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «МЛ Витебск» и «Борацем» пройдет 13 августа в Мезекевешде на «Городском стадионе». Хозяева из Венгрии выступают на нейтральном поле (из-за ситуации в Беларуси) и подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1), нуждаясь в победе для продолжения борьбы, однако их защита действует ненадежно – они пропускают в 10 из 12 последних матчей. Гости из Боснии и Герцеговины, напротив, имеют комфортное преимущество и находятся в хорошей форме – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в четырех встречах подряд. Сможет ли венгерский клуб использовать фактор нейтрального поля и отыграть дефицит, или «Борац» подтвердит свой статус фаворита и пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «МЛ Витебск» говорит их атакующий потенциал и необходимость отыгрываться. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,20 гола, а в предыдущих раундах Лиги Конференций они показывали результативный футбол: победа над «Сутьеской» (3-0) и победа на выезде (2-1) подтверждают их умение создавать моменты. Однако защита команды действует крайне ненадежно – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В чемпионате Венгрии «МЛ Витебск» показывает нестабильные результаты, но в еврокубках команда старается действовать более собранно. Для того чтобы отыграть дефицит, хозяевам необходимо забивать минимум два гола, что при такой защите выглядит рискованно.

«Борац» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом после победы в первом матче (1-0). Боснийский клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а его атака действует результативно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола и забивают в четырех последних встречах. В чемпионате Боснии команда также на ходу: победа над «Вележем» (3-1) подтверждает их боевой настрой. Оборона гостей действует достаточно надежно, хотя в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола. В предыдущих раундах Лиги Конференций «Борац» прошел «Петрокуб» (3-0 дома и 3-3 на выезде), что говорит об их умении забивать и проходить соперников. Для выхода в следующий раунд гостям достаточно ничьей или даже поражения с минимальным счетом, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «МЛ Витебск» будет стараться использовать атакующий потенциал и агрессивно давить с первых минут, чтобы отыграть дефицит. Однако их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезный риск. «Борац» умеет терпеть и пользоваться ошибками соперника, а их опыт в еврокубках может стать решающим фактором. С учетом того, что гостям достаточно ничьей для прохода, они могут позволить себе играть осторожно, что даст хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Борац» одержал победу на своем поле со счетом 1-0, что дает боснийскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Бораца» впечатляет: команда забивает в четырех последних матчах и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. «МЛ Витебск» имеет атакующий потенциал, но их защита пропускает в 10 из 12 последних матчей. Учитывая преимущество «Бораца» в один мяч и проблемы хозяев в обороне, гости должны уверенно пройти в следующий раунд, даже если венгры смогут забить на своем поле.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
МЛ Витебск
2 : 1
13.08.2026
Борац
Лига конференций, 3 раунд
МЛ Витебск
2 : 1
13.08.2026
Борац
Лига конференций, 3 раунд
Борац
1 : 0
06.08.2026
МЛ Витебск

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
27
Александар Месарович
АП
55
Валерий Громыко
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
12
Радивой Босич
ЛФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Борац
72
Младен Юркас
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
46
Daniil Kotov
ВР
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Борац
21
Никола Цеткович
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
30
Nemanja Jakšić
ЦЗ
3
Абель Паскуаль
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
10
Давид Вукович
ЛВ
47
A. Milak
ЦП
12
Амер Хирош
ЦФ
99
D. Romera
ЦФ
89
M. Deket
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
3-1-3-3
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
23
Баланович
15
Бочеров
80
Концевой
55
Громыко
10
Клеонис
12
Босич
27
Месарович
6
Гоманов
3-4-3
72
Юркас
24
Каролина
2
Мейерс
16
Эррера
44
Рогулич
98
Огринец
88
Греля
18
Йойич
77
Савич
7
Юричич
19
Роган
27
Месарович
8
8
27
Месарович
12
Босич
3
Баранок
3
Баранок
12
Босич
23
Баланович
22
Скибский
22
Скибский
23
Баланович
45
Москаленчик
18
Жук
18
Жук
45
Москаленчик
10
Клеонис
9
Дьябате
9
Дьябате
10
Клеонис
19
Роган
30
30
19
Роган
88
Греля
3
Паскуаль
3
Паскуаль
88
Греля
77
Савич
10
Вукович
10
Вукович
77
Савич
44
Рогулич
12
Хирош
12
Хирош
44
Рогулич
98
Огринец
89
89
98
Огринец
7
Юричич
23
23
7
Юричич
Остались в запасе
МЛ Витебск
Борац
30
Павел Щербаченя
ВР
46
Daniil Kotov
ВР
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
21
Никола Цеткович
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
46
Daniil Kotov
ВР
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
21
Никола Цеткович
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Младен Зизович

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Борац» не проиграет. Гости находятся в хорошей форме (не проигрывают в пяти из семи последних матчей), забивают в четырех встречах подряд и имеют преимущество после победы в первом матче (1-0). Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в 10 из 12 последних матчей). Ожидаем, что «Борац» как минимум не проиграет и оформит выход в следующий раунд. Ставка: «Борац» не проиграет (Х2) с коэффициентом 1,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «МЛ Витебск» и «Борацем» состоится 13 августа 2026 года в Мезекевешде на «Городском стадионе» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«МЛ Витебск» – «Борац»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.50
«Борац» не проиграет (Х2)
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Борац МЛ Витебск
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