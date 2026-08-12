Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «МЛ Витебск» и «Борацем» пройдет 13 августа в Мезекевешде на «Городском стадионе». Хозяева из Венгрии выступают на нейтральном поле (из-за ситуации в Беларуси) и подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1), нуждаясь в победе для продолжения борьбы, однако их защита действует ненадежно – они пропускают в 10 из 12 последних матчей. Гости из Боснии и Герцеговины, напротив, имеют комфортное преимущество и находятся в хорошей форме – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в четырех встречах подряд. Сможет ли венгерский клуб использовать фактор нейтрального поля и отыграть дефицит, или «Борац» подтвердит свой статус фаворита и пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «МЛ Витебск» говорит их атакующий потенциал и необходимость отыгрываться. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,20 гола, а в предыдущих раундах Лиги Конференций они показывали результативный футбол: победа над «Сутьеской» (3-0) и победа на выезде (2-1) подтверждают их умение создавать моменты. Однако защита команды действует крайне ненадежно – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В чемпионате Венгрии «МЛ Витебск» показывает нестабильные результаты, но в еврокубках команда старается действовать более собранно. Для того чтобы отыграть дефицит, хозяевам необходимо забивать минимум два гола, что при такой защите выглядит рискованно.

«Борац» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом после победы в первом матче (1-0). Боснийский клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а его атака действует результативно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола и забивают в четырех последних встречах. В чемпионате Боснии команда также на ходу: победа над «Вележем» (3-1) подтверждает их боевой настрой. Оборона гостей действует достаточно надежно, хотя в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола. В предыдущих раундах Лиги Конференций «Борац» прошел «Петрокуб» (3-0 дома и 3-3 на выезде), что говорит об их умении забивать и проходить соперников. Для выхода в следующий раунд гостям достаточно ничьей или даже поражения с минимальным счетом, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «МЛ Витебск» будет стараться использовать атакующий потенциал и агрессивно давить с первых минут, чтобы отыграть дефицит. Однако их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезный риск. «Борац» умеет терпеть и пользоваться ошибками соперника, а их опыт в еврокубках может стать решающим фактором. С учетом того, что гостям достаточно ничьей для прохода, они могут позволить себе играть осторожно, что даст хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Борац» одержал победу на своем поле со счетом 1-0, что дает боснийскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Бораца» впечатляет: команда забивает в четырех последних матчах и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. «МЛ Витебск» имеет атакующий потенциал, но их защита пропускает в 10 из 12 последних матчей. Учитывая преимущество «Бораца» в один мяч и проблемы хозяев в обороне, гости должны уверенно пройти в следующий раунд, даже если венгры смогут забить на своем поле.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 2 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд МЛ Витебск 2 : 1 Борац Лига конференций, 3 раунд МЛ Витебск 2 : 1 Борац Лига конференций, 3 раунд Борац 1 : 0 МЛ Витебск

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Борац» не проиграет. Гости находятся в хорошей форме (не проигрывают в пяти из семи последних матчей), забивают в четырех встречах подряд и имеют преимущество после победы в первом матче (1-0). Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в 10 из 12 последних матчей). Ожидаем, что «Борац» как минимум не проиграет и оформит выход в следующий раунд. Ставка: «Борац» не проиграет (Х2) с коэффициентом 1,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «МЛ Витебск» и «Борацем» состоится 13 августа 2026 года в Мезекевешде на «Городском стадионе» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.