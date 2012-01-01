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    БАТЭ - результаты

    Город Борисов
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://www.fcbate.by/
    Стадион Борисов-Арена
    Тренер Кирилл Альшевский
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Арсенал 0:2 БАТЭ
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 3:2 Минск
    28 тур
    		29 октября, суббота 13:00 Энергетик-БГУ 0:2 БАТЭ
    27 тур
    		24 октября, понедельник 19:30 БАТЭ 2:1 Неман
    26 тур
    		20 октября, четверг 15:00 Ислочь 0:0 БАТЭ
    25 тур
    		15 октября, суббота 19:00 БАТЭ 4:1 Динамо-Брест
    24 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Слуцк 0:0 БАТЭ
    23 тур
    		1 октября, суббота 17:00 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
    22 тур
    		16 сентября, пятница 19:00 Витебск 1:1 БАТЭ
    21 тур
    		10 сентября, суббота 20:00 БАТЭ 0:0 Динамо
    20 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 БАТЭ
    19 тур
    		28 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 0:2 Шахтер
    18 тур
    		21 августа, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:1 Днепр
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 17:30 БАТЭ 2:2 Белшина
    16 тур
    		7 августа, воскресенье 18:00 БАТЭ 4:0 Славия-Мозырь
    15 тур
    		15 июля, пятница 18:00 БАТЭ 1:2 Арсенал
    14 тур
    		9 июля, суббота 19:00 Минск 2:2 БАТЭ
    13 тур
    		3 июля, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:1 Энергетик-БГУ
    9 тур
    		29 июня, среда 18:00 БАТЭ 4:0 Слуцк
    12 тур
    		25 июня, суббота 21:00 Неман 0:0 БАТЭ
    11 тур
    		18 июня, суббота 18:00 БАТЭ 0:1 Ислочь
    10 тур
    		28 мая, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
    8 тур
    		13 мая, пятница 20:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 БАТЭ
    7 тур
    		8 мая, воскресенье 15:00 БАТЭ 2:1 Витебск
    6 тур
    		2 мая, понедельник 19:00 Динамо 2:2 БАТЭ
    5 тур
    		22 апреля, пятница 20:00 БАТЭ 2:1 Гомель
    4 тур
    		16 апреля, суббота 17:00 Шахтер 0:1 БАТЭ
    3 тур
    		10 апреля, воскресенье 17:30 Днепр 0:3 БАТЭ
    17 тур
    		2 апреля, суббота 17:15 Белшина 0:3 БАТЭ
    1 тур
    		20 марта, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 БАТЭ
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