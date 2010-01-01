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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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€ 3 млн
БАТЭ - результаты матчей
Борисов
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Борисов-Арена
Сайт:
http://www.fcbate.by/
Тренер:
Виталий Рогожкин
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Чемпионат Белоруссии. 2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
13.09 | 18:00
БАТЭ
2 : 2
Нафтан
07.09 | 19:30
Динамо-Брест
1 : 0
БАТЭ
03.09 | 17:00
Ислочь
2 : 0
БАТЭ
30.08 | 20:00
БАТЭ
2 : 1
Минск
23.08 | 20:00
МЛ Витебск
0 : 0
БАТЭ
15.08 | 20:00
БАТЭ
1 : 0
Витебск
09.08 | 16:45
Барановичи
2 : 2
БАТЭ
01.08 | 18:00
БАТЭ
0 : 0
Неман
02.07 | 18:00
БАТЭ
0 : 1
Гомель
27.06 | 14:30
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
БАТЭ
21.06 | 18:00
БАТЭ
2 : 3
Арсенал
12.06 | 19:00
Белшина
1 : 1
БАТЭ
31.05 | 18:00
БАТЭ
1 : 1
Днепр
24.05 | 14:00
Славия-Мозырь
1 : 1
БАТЭ
20.05 | 20:30
БАТЭ
0 : 0
Динамо Мн
10.05 | 16:00
Нафтан
0 : 0
БАТЭ
03.05 | 17:00
БАТЭ
0 : 3
Динамо-Брест
24.04 | 20:00
Минск
1 : 0
БАТЭ
19.04 | 16:00
БАТЭ
1 : 2
МЛ Витебск
11.04 | 16:00
Витебск
1 : 0
БАТЭ
05.04 | 15:30
БАТЭ
3 : 0
Барановичи
21.03 | 14:00
Неман
0 : 0
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