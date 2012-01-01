Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Арсенал
|0:2
|БАТЭ
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|БАТЭ
|3:2
|Минск
|28 тур
|29 октября, суббота
|13:00
|Энергетик-БГУ
|0:2
|БАТЭ
|27 тур
|24 октября, понедельник
|19:30
|БАТЭ
|2:1
|Неман
|26 тур
|20 октября, четверг
|15:00
|Ислочь
|0:0
|БАТЭ
|25 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|БАТЭ
|4:1
|Динамо-Брест
|24 тур
|8 октября, суббота
|14:00
|Слуцк
|0:0
|БАТЭ
|23 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|БАТЭ
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|16 сентября, пятница
|19:00
|Витебск
|1:1
|БАТЭ
|21 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Динамо
|20 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Гомель
|0:1
|БАТЭ
|19 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|0:2
|Шахтер
|18 тур
|21 августа, воскресенье
|14:00
|БАТЭ
|2:1
|Днепр
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|17:30
|БАТЭ
|2:2
|Белшина
|16 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|4:0
|Славия-Мозырь
|15 тур
|15 июля, пятница
|18:00
|БАТЭ
|1:2
|Арсенал
|14 тур
|9 июля, суббота
|19:00
|Минск
|2:2
|БАТЭ
|13 тур
|3 июля, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|1:1
|Энергетик-БГУ
|9 тур
|29 июня, среда
|18:00
|БАТЭ
|4:0
|Слуцк
|12 тур
|25 июня, суббота
|21:00
|Неман
|0:0
|БАТЭ
|11 тур
|18 июня, суббота
|18:00
|БАТЭ
|0:1
|Ислочь
|10 тур
|28 мая, суббота
|15:00
|Динамо-Брест
|0:3
|БАТЭ
|8 тур
|13 мая, пятница
|20:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|БАТЭ
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|15:00
|БАТЭ
|2:1
|Витебск
|6 тур
|2 мая, понедельник
|19:00
|Динамо
|2:2
|БАТЭ
|5 тур
|22 апреля, пятница
|20:00
|БАТЭ
|2:1
|Гомель
|4 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|0:1
|БАТЭ
|3 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:30
|Днепр
|0:3
|БАТЭ
|17 тур
|2 апреля, суббота
|17:15
|Белшина
|0:3
|БАТЭ
|1 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:3
|БАТЭ