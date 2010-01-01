Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
5
6
7
8
10
12
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
13
6
2
36
16
20
45
20
11
8
1
37
16
21
41
20
12
4
4
35
16
19
40
22
11
4
7
34
21
13
37
22
10
6
6
31
18
13
36
21
10
4
7
24
19
5
34
22
10
4
8
30
26
4
34
22
9
6
7
22
21
1
33
21
7
6
8
28
23
5
27
22
6
7
9
24
36
-12
25
21
6
7
8
23
25
-2
25
22
5
8
9
23
36
-13
23
21
3
9
9
16
25
-9
18
21
4
6
11
20
36
-16
18
22
2
10
10
18
32
-14
16
22
2
5
15
19
54
-35
11
Команда
1
2
3
4
7
9
10
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
20
5
15
25
12
6
2
4
20
11
9
20
11
6
1
4
13
10
3
19
10
5
3
2
12
7
5
18
10
5
2
3
20
10
10
17
11
5
1
5
19
13
6
16
10
4
3
3
14
11
3
15
10
3
6
1
12
6
6
15
10
4
3
3
15
12
3
15
11
3
4
4
16
20
-4
13
11
3
4
4
14
13
1
13
12
3
4
5
13
12
1
13
10
3
3
4
12
13
-1
12
11
1
7
3
11
12
-1
10
11
2
3
6
11
19
-8
9
11
2
3
6
7
17
-10
9
Команда
4
5
6
7
8
9
12
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
25
10
15
26
10
7
2
1
15
6
9
23
11
6
3
2
15
8
7
21
11
5
5
1
16
11
5
20
12
6
1
5
15
14
1
19
10
4
4
2
11
7
4
16
10
4
3
3
11
9
2
15
12
4
3
5
10
14
-4
15
11
3
5
3
12
17
-5
14
9
4
2
3
15
11
4
14
10
3
3
4
9
12
-3
12
11
3
3
5
8
16
-8
12
11
0
6
5
4
12
-8
6
11
1
3
7
7
20
-13
6
11
0
3
8
6
25
-19
3
11
0
2
9
12
37
-25
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире