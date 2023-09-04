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    Шапи согласовал контракт с клубом из Европы

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов все ближе к смене команды.

    Сообщалось, что греческий «Арис» договорился об аренде игрока с опцией выкупа за 1 миллион евро.

    23-летний вингер согласовал с новым клубом условия контракта и на этой неделе отправится в Салоники.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Хапоэле» (Беер-Шева).
    • Статистика Сулейманова: 35 матчей, 5 голов, 6 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.09.2023 21:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 5 сентября, 09:10

      хоть здесь пристроиться

      0
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      Рейтинг: +2639

      моэм 5 сентября, 06:51

      Попрыгунчик - дергунчик .

      0
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      Рейтинг: +510

      odessakmv 5 сентября, 06:43

      ну и правильно. даже рпл не тянет, как бы ни пыжился

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