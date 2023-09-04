Шапи согласовал контракт с клубом из Европы

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов все ближе к смене команды.

Сообщалось, что греческий «Арис» договорился об аренде игрока с опцией выкупа за 1 миллион евро.

23-летний вингер согласовал с новым клубом условия контракта и на этой неделе отправится в Салоники.

Шапи – воспитанник «Краснодара».

Прошлый сезон он провел в аренде в «Хапоэле» (Беер-Шева).

Статистика Сулейманова: 35 матчей, 5 голов, 6 ассистов.

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