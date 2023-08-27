Шапи нашел себе новый клуб в Европе

В футбол то ещё не научился играть как следует , а ломится за бугор ....ему ба в Краснодаре остаться , а если переходить , так лучше к Осинькину или Карпину , умеющих работать с молодёжью .
Стало известно, где продолжит карьеру футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
Россиянина арендует «Арис» из Греции на один сезон. У команды будет опция выкупа Шапи за 1 миллион евро.
- Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Хапоэле» (Беер-Шева).
- В этом сезоне Сулейманов поучаствовал в 2 матчах.
- Он воспитанник «Краснодара».