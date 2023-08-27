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    Шапи нашел себе новый клуб в Европе

    Стало известно, где продолжит карьеру футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

    Россиянина арендует «Арис» из Греции на один сезон. У команды будет опция выкупа Шапи за 1 миллион евро.

    • Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Хапоэле» (Беер-Шева).
    • В этом сезоне Сулейманов поучаствовал в 2 матчах.
    • Он воспитанник «Краснодара».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2624

      моэм 27 минут назад

      В футбол то ещё не научился играть как следует , а ломится за бугор ....ему ба в Краснодаре остаться , а если переходить , так лучше к Осинькину или Карпину , умеющих работать с молодёжью .

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      Рейтинг: +3679

      FRZZ 1 час назад

      В этом сезоне Сулейманов на поле выходил. Журналисты не знают статистику.

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