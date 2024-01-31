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    • Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»

    Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»

    Представитель российского нападающего «Ариса» Магомеда‑Шапи Сулейманова, Алан Агузаров, сообщил, что игрок практически стал полноценным футболистом греческого клуба. Он выступает в нем на правах аренды из «Краснодара»

    – Правильно ли понимаем, что Шапи смог активировать опцию в контракте, при которой «Арис» обязан выкупить его у «Краснодара»?

    – Данная опция должна быть подтверждена, но есть определенная дата, до которой это должно случиться [речь о выкуп]. Опция в контракте действительно вошла уже в состояние активации, так как она была автоматической. Она активировалась по количеству сыгранных матчей, Шапи их уже отыграл. Поэтому можно практически с уверенностью говорить, что Шапи – полноценный игрок «Ариса».

    • «Арис» арендовал 23‑летнего Сулейманова в сентябре до конца сезона.
    • За греческий клуб он провел 20 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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