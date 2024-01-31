Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»

Представитель российского нападающего «Ариса» Магомеда‑Шапи Сулейманова, Алан Агузаров, сообщил, что игрок практически стал полноценным футболистом греческого клуба. Он выступает в нем на правах аренды из «Краснодара»

– Правильно ли понимаем, что Шапи смог активировать опцию в контракте, при которой «Арис» обязан выкупить его у «Краснодара»?

– Данная опция должна быть подтверждена, но есть определенная дата, до которой это должно случиться [речь о выкуп]. Опция в контракте действительно вошла уже в состояние активации, так как она была автоматической. Она активировалась по количеству сыгранных матчей, Шапи их уже отыграл. Поэтому можно практически с уверенностью говорить, что Шапи – полноценный игрок «Ариса».