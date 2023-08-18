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    • «Я не мог остановить игроков»: Луческу объяснил стычку игроков киевского «Динамо» и «Ариса»

    «Я не мог остановить игроков»: Луческу объяснил стычку игроков киевского «Динамо» и «Ариса»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал стычку игроков украинского клуба с футболистами «Ариса» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

    • Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.
    • После матча футболисты «Динамо» стали показывать провокационные жесты фанатам соперника.
    • Игроки «Ариса» заметили это, после чего началась массовая потасовка.

    «Вы видели, какие баннеры вывесили греки во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков.

    Я не поддерживаю поведение игроков и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем.

    Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием поведения фанатов «Ариса», – цитирует Луческу официальный сайт «Динамо».

    Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

    * – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      Бывалый1488 9 минут назад

      И правильно сделали такой баннер!Азову-смерть

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