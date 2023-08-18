«Я не мог остановить игроков»: Луческу объяснил стычку игроков киевского «Динамо» и «Ариса»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал стычку игроков украинского клуба с футболистами «Ариса» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
- Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.
- После матча футболисты «Динамо» стали показывать провокационные жесты фанатам соперника.
- Игроки «Ариса» заметили это, после чего началась массовая потасовка.
«Вы видели, какие баннеры вывесили греки во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков.
Я не поддерживаю поведение игроков и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем.
Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием поведения фанатов «Ариса», – цитирует Луческу официальный сайт «Динамо».
Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).
* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.