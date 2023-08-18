«Я не мог остановить игроков»: Луческу объяснил стычку игроков киевского «Динамо» и «Ариса»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал стычку игроков украинского клуба с футболистами «Ариса» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.

После матча футболисты «Динамо» стали показывать провокационные жесты фанатам соперника.

Игроки «Ариса» заметили это, после чего началась массовая потасовка.

«Вы видели, какие баннеры вывесили греки во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков.

Я не поддерживаю поведение игроков и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем.

Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием поведения фанатов «Ариса», – цитирует Луческу официальный сайт «Динамо».

Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.