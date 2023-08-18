Фанаты «Ариса» кричали «Путин, Путин!» во время стычки игроков с киевским «Динамо»

Футболисты киевского «Динамо» и греческого «Ариса» устроили стычку после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
- Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.
- После матча футболисты «Динамо» стали показывать провокационные жесты фанатам соперника.
- Игроки «Ариса» заметили это, после чего началась массовая потасовка.
Во время стычки на поле болельщики «Ариса» стали скандировать «Путин, Путин!».
Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).
* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.
Источник: «Бомбардир»