Фанаты «Ариса» кричали «Путин, Путин!» во время стычки игроков с киевским «Динамо»

Футболисты киевского «Динамо» и греческого «Ариса» устроили стычку после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.

После матча футболисты «Динамо» стали показывать провокационные жесты фанатам соперника.

Игроки «Ариса» заметили это, после чего началась массовая потасовка.

Во время стычки на поле болельщики «Ариса» стали скандировать «Путин, Путин!».

Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.