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    • Фанаты «Ариса» кричали «Путин, Путин!» во время стычки игроков с киевским «Динамо»

    Фанаты «Ариса» кричали «Путин, Путин!» во время стычки игроков с киевским «Динамо»

    Футболисты киевского «Динамо» и греческого «Ариса» устроили стычку после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

    • Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.
    • После матча футболисты «Динамо» стали показывать провокационные жесты фанатам соперника.
    • Игроки «Ариса» заметили это, после чего началась массовая потасовка.

    Во время стычки на поле болельщики «Ариса» стали скандировать «Путин, Путин!».

    Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

    * – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15904

      Алексей З 52 минуты назад

      Ну а что им не кричать, не в их же городах каждый день воздушную тревогу объявляют.

      1
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      Рейтинг: +415

      odessakmv 1 час назад

      итог? отпистили рогов?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2613

      Челнинец 1 час назад

      Красавцы, греки всё понимают не то что остальные в гейропе

      1
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      ...
      Рейтинг: +859

      jet andy > Челнинец 40 минут назад

      Да что эти леваки на ножах могут понимать. Они это делали просто назло сопернику.

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