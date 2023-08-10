Фанаты «Ариса» вывесили баннер «Разгромите нацистов Азова*» на матче с киевским «Динамо»

Во время отборочного матча Лиги конференций между «Арисом» и киевским «Динамо» была проведена политическая акция.

Фанаты греческой команды вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

Через некоторое время баннер убрали с трибун.

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.

Фото: кадр из трансляции

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