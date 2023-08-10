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    • Фанаты «Ариса» вывесили баннер «Разгромите нацистов Азова*» на матче с киевским «Динамо»

    Фанаты «Ариса» вывесили баннер «Разгромите нацистов Азова*» на матче с киевским «Динамо»

    Во время отборочного матча Лиги конференций между «Арисом» и киевским «Динамо» была проведена политическая акция.

    Фанаты греческой команды вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

    Через некоторое время баннер убрали с трибун.

    * – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.

    Фото: кадр из трансляции

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    Источник: Sports.ru

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    10.08.2023 22:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3473

      AZ 21 час назад

      греки сами против россии.. наверное фанат русский там затерялся

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