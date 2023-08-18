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    • Игроки киевского «Динамо» и «Ариса» устроили массовую потасовку после матча

    Игроки киевского «Динамо» и «Ариса» устроили массовую потасовку после матча

    Футболисты киевского «Динамо» устроили потасовку с игроками греческого «Ариса» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

    Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.

    После матча вратарь «Динамо» Георгий Бущан и другие футболисты украинского клуба направились к фанатам греческого клуба и стали показывать провокационные жесты. Игроки «Ариса» заметили это и подбежали к футболистам «Динамо», после чего началась массовая потасовка.

    Главный судья матча показал желтые карточки зачинщикам и погасил конфликт.

    Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

    * – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +415

      odessakmv 1 час назад

      так наваляли-то рогам или нет?

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