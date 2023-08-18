Игроки киевского «Динамо» и «Ариса» устроили массовую потасовку после матча

Футболисты киевского «Динамо» устроили потасовку с игроками греческого «Ариса» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.

После матча вратарь «Динамо» Георгий Бущан и другие футболисты украинского клуба направились к фанатам греческого клуба и стали показывать провокационные жесты. Игроки «Ариса» заметили это и подбежали к футболистам «Динамо», после чего началась массовая потасовка.

Главный судья матча показал желтые карточки зачинщикам и погасил конфликт.

Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.