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Игроки киевского «Динамо» и «Ариса» устроили массовую потасовку после матча

18 августа 2023, 08:28
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Футболисты киевского «Динамо» устроили потасовку с игроками греческого «Ариса» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.

После матча вратарь «Динамо» Георгий Бущан и другие футболисты украинского клуба направились к фанатам греческого клуба и стали показывать провокационные жесты. Игроки «Ариса» заметили это и подбежали к футболистам «Динамо», после чего началась массовая потасовка.

Главный судья матча показал желтые карточки зачинщикам и погасил конфликт.

Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Динамо К Арис Арис
Комментарии (2)
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odessakmv
1692339546
так наваляли-то рогам или нет?
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Romio-xxx
1692355870
Молодцы греки!!!
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