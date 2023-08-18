Тренер «Ариса» осудил игроков киевского «Динамо» за провокацию греческих фанатов

В первом матче вывешивались банеры с антиукраинским содержанием, вот и прилетела ответочка.
Бомбардир в своём тренде , провокация ваше всё, ну нет больше новостей в футбольном мире.
Главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис прокомментировал стычку игроков греческого клуба с футболистами киевского «Динамо» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
- Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.
- После матча футболисты «Динамо» стали показывать провокационные жесты фанатам соперника.
- Игроки «Ариса» заметили это, после чего началась массовая потасовка.
«Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Стыдно для огромного клуба с отличными футболистами подходить к болельщикам соперника и жестикулировать. Вы не имеете права подходить и жестикулировать.
Наши болельщики молодцы. Мы выступаем против насилия и пытаемся его предотвратить. Позор тому, что произошло», – сказал Терзис.
Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).
* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.