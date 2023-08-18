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    • Тренер «Ариса» осудил игроков киевского «Динамо» за провокацию греческих фанатов

    Тренер «Ариса» осудил игроков киевского «Динамо» за провокацию греческих фанатов

    Главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис прокомментировал стычку игроков греческого клуба с футболистами киевского «Динамо» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

    • Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.
    • После матча футболисты «Динамо» стали показывать провокационные жесты фанатам соперника.
    • Игроки «Ариса» заметили это, после чего началась массовая потасовка.

    «Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Стыдно для огромного клуба с отличными футболистами подходить к болельщикам соперника и жестикулировать. Вы не имеете права подходить и жестикулировать.

    Наши болельщики молодцы. Мы выступаем против насилия и пытаемся его предотвратить. Позор тому, что произошло», – сказал Терзис.

    Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

    * – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.

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    Источник: Gazzetta.gr

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    Сегодня, 09:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15904

      Алексей З 1 час назад

      В первом матче вывешивались банеры с антиукраинским содержанием, вот и прилетела ответочка.
      Бомбардир в своём тренде , провокация ваше всё, ну нет больше новостей в футбольном мире.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6688

      Давид59 1 час назад

      Есть такое выражение "а кто первый начал?" Наверное тренер Ариса забыл, что вытворяли фанаты в первом матче? Склероз? Ну вот и получили на что нарывались.

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