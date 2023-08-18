Тренер «Ариса» осудил игроков киевского «Динамо» за провокацию греческих фанатов

Главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис прокомментировал стычку игроков греческого клуба с футболистами киевского «Динамо» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Украинская команда победила по пенальти и прошла в следующий раунд.

После матча футболисты «Динамо» стали показывать провокационные жесты фанатам соперника.

Игроки «Ариса» заметили это, после чего началась массовая потасовка.

«Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Стыдно для огромного клуба с отличными футболистами подходить к болельщикам соперника и жестикулировать. Вы не имеете права подходить и жестикулировать.

Наши болельщики молодцы. Мы выступаем против насилия и пытаемся его предотвратить. Позор тому, что произошло», – сказал Терзис.

Напомним, во время первого матча в Греции фанаты «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.