Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов

Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о трех российских футболистах, выступающих в Европе: Магомеде Оздоеве (ПАОК), Магомеде-Шапи Сулейманове («Арис» Салоники) и Денисе Черышеве («Венеция»).

«Всерьез рассматривать перспективы Оздоева, Сулейманова или Черышева в Европе не приходится, это футболисты совершенно другого калибра, нежели выступающие в ведущих чемпионатах. Даже в самых слабых клубах из первой пятерки им бы не нашлось места. С лидерами же ситуация иная, но и тут не все однозначно», – написал Бубнов.