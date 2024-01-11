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    • Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов

    Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о трех российских футболистах, выступающих в Европе: Магомеде Оздоеве (ПАОК), Магомеде-Шапи Сулейманове («Арис» Салоники) и Денисе Черышеве («Венеция»).

    «Всерьез рассматривать перспективы Оздоева, Сулейманова или Черышева в Европе не приходится, это футболисты совершенно другого калибра, нежели выступающие в ведущих чемпионатах. Даже в самых слабых клубах из первой пятерки им бы не нашлось места. С лидерами же ситуация иная, но и тут не все однозначно», – написал Бубнов.

    • 31-летний Оздоев провел в нынешнем сезоне 27 матчей за ПАОК и забил 6 голов.
    • 24-летний Магомед-Шапи Сулейманов провел за «Арис» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 передачи. В начале сезона она также сыграл в 2 встречах за «Краснодар».
    • 33-летний Черышев выступает за клуб итальянской Серии B. В нынешнем сезоне он провел за «Венецию» 9 матчей.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 13:57
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